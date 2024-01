Obras fazem parte de acordo entre as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem com a Copasa para despoluição da Lagoa da Pampulha

A primeira fase de obras do plano de ação para a universalizar os serviços de coleta e tratamento de esgoto da bacia da Lagoa da Pampulha já começou. As intervenções estão sendo feitas pela Copasa e prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. Neste primeiro momento, serão implementados 22 quilômetros de redes coletoras, que vão possibilitar que 800 imóveis tenham esgoto tratado.

As primeiras intervenções foram realizadas no Bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, e no Conjunto Habitacional Confisco, em Contagem, com a execução de cerca de 610 metros de rede coletora de esgoto. Moradores dos dois bairros já estão recebendo visitas das equipes de mobilização social da Copasa, que atuam junto à população explicando os benefícios da interligação à rede de esgoto. Para isso, foram investidos R$ 20 milhões.

De acordo com a Copasa, atualmente, na Bacia da Lagoa da Pampulha, mais de 99% da população já possui cobertura para prestação dos serviços de esgotamento sanitário e mais de 95% são atendidos com coleta e tratamento de esgotos. Dos 5% dos clientes não estão interligados às redes de esgoto da Copasa, 4% são denominados factíveis, ou seja, têm rede disponível, mas não estão conectados e menos de 1% são denominados potenciais, que ainda não possuem sistema de esgotamento sanitário implantado, cujas obras estão previstas nas próximas fases do Programa.

Ao longo do Plano de Ação, a Copasa será responsável pelas obras de infraestrutura necessárias para a interligação dos 9.759 imóveis factíveis e potenciais da bacia ao sistema de esgotamento sanitário. Os municípios de BH e Contagem, por sua vez, terão que notificar os moradores que se recusarem a aderir às redes disponíveis, bem como nos processos de desapropriação e licenciamento ambiental que se fizerem necessários para a implantação da infraestrutura da Copasa.





Além das interligações, também serão feitos: a construção de redes, obras de melhorias operacionais, monitoramento de qualidade das águas dos córregos, garantia da continuidade da prestação de serviço de esgotamento sanitário, vistorias do Precend, inspeção de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras, operação da Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF) Pampulha, atuações socioambientais, ações de publicidade e comunicação social.