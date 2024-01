Material encontrado com o suspeito foi apreendido

Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (4/1) no Bairro Bela Vista, em Mantena, na Região do Vale do Rio Doce. Ele era alvo de várias denúncias por tráfico de drogas.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais chegaram até o suspeito após um usuário de drogas, que havia sido abordado, contar o local em que havia adquirido os entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço, os militares identificaram um forte cheiro de maconha vindo da residência. O suspeito se assustou com a presença dos policiais e tentou correr para dentro da casa, sendo perseguido e contido. Ele ainda tentou quebrar o telefone celular.

Pela casa, os militares encontraram armas, munições, cocaína e material que era utilizado para embalar e consumir as drogas. Ainda dentro do imóvel, foi encontrado mais de R$ 4 mil, proveniente do tráfico de drogas.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da cidade, junto do material apreendido.