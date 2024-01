Pelo segundo dia seguido, policiais encontraram dois crânios humanos escondidos em meio ao lixo em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 14h desta quinta-feira (4/1), em um lixão no Bairro Planalto. Um dos crânios estava com um corte no meio, feito por um objeto cortante, e o outro estava completo, mas com o maxilar colado por durepox.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o material, recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

O sargento da PM Marcelo Guimarães, que atendeu à ocorrência, explicou que os crânios podem ter "sido utilizados como escudo ou algo parecido". "Um deles está até colado. Não há como identificar sinais de violência”, disse.

Este é o terceiro crânio encontrado na cidade em apenas dois dias. Nessa quarta (3/1), outro foi encontrado abandonado no meio da rua Sete de Setembro, no Bairro Esplanada. O crânio estava próximo a esquina da rua, no meio de um saco de lixo. O material também foi encaminhado para a perícia.