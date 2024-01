Quase um mês após o assassinato do jovem motorista de app Oscar Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos, a polícia segue em busca de suspeitos do crime. Ninguém ainda foi preso. Segundo a instituição, as causas e circunstâncias da morte seguem sendo apuradas.

Oscar trabalhava como motorista de aplicativo e, no dia 11 de dezembro, aceitou uma corrida na Região do Barreiro, em BH, às 17h. O corpo só foi encontrado no dia seguinte, na Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na Região Metropolitana da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro foi localizado pela aeronave Pégaso da Polícia Militar na rodovia sentido Bairro Casa Branca, próximo ao Morro dos Veados. De acordo com a corporação, o veículo Hyundai HB20 prata desceu sobre a barragem sentido nascente, capotando em seguida.

Depois de localizar o carro, os bombeiros desceram no ponto onde o veículo estava e iniciaram as buscas pelo condutor. O corpo da vítima foi encontrado pelos militares em um local de difícil acesso e distante do automóvel.

A principal suspeita é a de que Oscar tenha sido vítima de latrocínio, já que os bombeiros acreditam que o carro possa ter sido empurrado já sem o condutor.