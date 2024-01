Um crânio humano foi encontrado abandonado no meio da rua Sete de Setembro, no bairro Esplanada, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce do estado, nesta quarta-feira (3).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h30 por moradores próximos ao local.

O crânio estava próximo a esquina da rua, no meio de um saco de lixo.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e encaminhou os restos mortais ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. Nenhuma testemunha foi encontrada.