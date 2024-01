A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já começou a ser emitida em Minas Gerais. Cerca de 52 mil mineiros já estão com o novo modelo da carteira de identidade em mãos. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (3/1) pela Polícia Civil (PC), que informou detalhes sobre a emissão do documento, já disponível em todo o Brasil.

A emissão de forma definitiva da nova Carteira de Identidade Nacional começou no último dia 27 de dezembro e, segundo a PC, promete "dificultar" crimes como o de falsidade ideológica. Danielle Aguiar Carvalho, delegada da Polícia e coordenadora da divisão de datiloscopia do Instituto de Identificação de Minas Gerais (IIMG), explica que “a carteira é confeccionada com papel próprio e conta com diversos itens de segurança, que dificultam a cópia ilegal dos documentos”.

O novo documento está vinculado ao CPF do indivíduo, é modelo único em todo o território nacional e terá validade. A carteira de identidade tem validade de cinco anos para indivíduos de zero a 11 anos; dez anos para indivíduos de 12 a 59, e para pessoas de 60 anos ou mais, ela é indeterminada.

Pessoas que possuem modelos anteriores a essa carteira terão até fevereiro de 2032 para solicitar a CIN. A primeira via pode ser retirada de forma gratuita, independente se tiverem modelos antigos. As renovações também não terão custos.

Se for necessário uma segunda via, o valor está em torno de R$ 105,59. Em casos de extravio ou perda do documento ela também é paga. Outras situações como hipossuficiência, roubo e furto há isenção para o pagamento dessa segunda via. O pagamento é feito no portal Cidadão MG.

Em Minas Gerais, até o momento, além das 52 mil carteiras emitidas, “ainda existem em torno de 67 mil solicitações nos postos de identificação”, acrescenta a delegada. Nesse primeiro ano, a expectativa da Polícia Civil é alcançar o patamar de 140 mil carteiras mensais.

Como solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN)

1- Para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deve agendar um horário no site ou app do Governo de Minas Gerais.

2- Comparecer à unidade escolhida na data e horário agendados

3- Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento, em caso de mudança de nome após o matrimônio, e algum documento que comprove o número do CPF

4- A foto é tirada no momento do atendimento

5- O prazo para a entrega do novo documento é de até 15 dias, através dos Correios

A Carteira de Identidade Nacional terá versão física e digital, com mesmo layout e com validade para o território nacional, a partir do dia 4 de agosto deste ano, através do aplicativo gov.br é possível ter a carteira no celular.

A troca para a nova carteira de identidade não é obrigatória. O cidadão pode continuar usando o RG atual até que ele expire.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa