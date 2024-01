Avenida Heráclito Mourão de Miranda na altura do cruzamento com a Avenida Altamiro Avelino Soares

Em virtude do grande volume de chuva registrado nas últimas horas em Belo Horizonte, seis regionais estão em alerta de risco geológico forte. Moradores dos bairros das regiões Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro devem prestar atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. O aviso é válido até a próxima segunda-feira (8/1).

Entre os sinais de deslizamento estão: trincas nas paredes, água empoçando, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base de barrancos, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Emissão de alertas

Desde o dia 1º de janeiro, até as 14h desta quarta-feira (3/1) nas regiões de Venda Nova, Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Noroeste o volume da água superou os 60 mm, chegando a 75 mm e 73,8 mm, 70,6 mm, 69,8 mm 66,8 mm, respectivamente. Os acumulados estão acima dos 20% do esperado para janeiro, que tem média climatológica de 330,9 mm.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Recomendações durante o risco geológico