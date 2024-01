Mais um alerta de pessoa desaparecida é emitido pelas polícias Civil e Militar. Trata-se de Taylon Batista Rufino, de 18 anos, que está sumido desde o último dia 8 de dezembro. Ele foi visto, pela última vez, num bar de São José do Almeida, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a família do jovem, que completou 18 anos recentemente, ele saiu de casa no dia 8, uma sexta-feira, por volta de 6h, para ir ao trabalho. No final do expediente, quando ia para casa, resolveu parar no bar, que fica próximo ao posto de gasolina de São José de Almeida, na entrada para Baldim.

No local, ele chegou a jogar uma partida de sinuca e, depois, não foi mais visto. O último contato, segundo a família, foi por volta das 19h20 daquela sexta-feira, quando mandou um áudio para sua mãe. No recado, segundo ela, tudo parecia estar bem.

No dia seguinte, como Taylon não tinha ido dormir em casa, os pais resolveram sair para procurá-lo. Foram ao bar, onde encontraram os pertences do filho, inclusive, a bolsa com os documentos e o celular. Segundo o dono do bar, Taylon saiu e deixou tudo para trás.

Informações sobre Taylon podem ser passadas para o telefone 190, da Polícia Militar, ou 181, o disque denúncia da Polícia Civil. Ou ainda em contato com a família pelos telefones (31) 99628-9848, da mãe Wanda; e (31) 99184-9991, do pai, Anderson.