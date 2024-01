O fim de semana em Belo Horizonte e Região Metropolitana promete ser de muita chuva. É o que diz o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): “A previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite”, diz. A tendência é que essas condições se mantenham até o início da próxima semana.

Nesta sexta-feira (12/01), a temperatura mínima foi de 19°C e a máxima foi atingida durante a tarde, marcando 30,2°C. A umidade relativa do ar ficou em 47%, com algumas pancadas de chuva. No final da tarde e durante a noite, também deve chover. “Tem previsão de chuva no fim da tarde e noite: pancadas de chuva com raios e rajadas de vento”, diz Claudemir.

No sábado (13/01), a previsão é de que a chuva chegue no início da tarde, às 14h, refrescando os foliões que vão para a rua no Pré-Carnaval de BH, além do Ensaio Geral dos Blocos “Amanhã tem o carnaval, aqui em BH. Os foliões devem se preparar, porque à tarde tem previsão de chuva”, recomenda o meteorologista.

Por causa da previsão de chuva, o Pré-Carnaval de BH chegou até mesmo a mudar o local do evento, passando da Praça José Mendes Júnior, que fica ao lado da Praça da Liberdade, para o Expominas, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. A festa acontece justamente quando deve chover: das 13h às 22h.

No dia da folia, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 30°C, com umidade mínima em 60%.

Já no último dia do fim de semana, Claudemir diz que também vai chover, mas que “no domingo, essa chuva deve ser um pouco mais cedo. Por volta de meio-dia já deve chover”, afirma. Ao longo de todo o dia deve haver pancadas de chuva, que seguirão até segunda (15/01), quando a máxima será de 30°C.

Tanto no domingo (14/01) quanto na segunda, a temperatura mínima fica em 19°C e a máxima em 30°C, com umidade relativa do ar mínima de 40%.