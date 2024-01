Os moradores de Belo Horizonte e de outros nove municípios mineiros agora podem acionar serviços de emergência, como o 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar), por meio da internet. O atendimento virtual é proporcionado pelo Emergência MG, sistema que possibilita a comunicação integrada entre as polícias e os bombeiros por meio de chat.

O acesso aos serviços pode ser feito através do site oficial e do aplicativo do Governo de Minas – MG App. Também é possível acessá-los pelo aplicativo de mensagens Telegram, basta procurar por Emergência MG na barra de busca.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12), um mês antes do Carnaval, durante uma apresentação à imprensa, após um período de testes bem-sucedido de 30 dias na cidade de Lagoa Santa, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Atualmente, o Emergência MG já está disponível na capital e em outras nove cidades: Betim, Confins, Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

O lançamento marca o início de um processo de expansão que, após contemplar esses dez municípios, será estendido para as outras 34 cidades atendidas pelo Centro Integrado de Atendimento e Despacho (Ciad), localizado na Cidade Administrativa. A expectativa é alcançar uma média de 7 milhões de pessoas.

Saiba mais sobre o Emergência MG

A Central de Operações da Polícia Militar foi criada há 47 anos, em 1976. Até então, as chamadas telefônicas eram o único modo de acionar os serviços de emergência – o que mudou agora, com a implantação do novo sistema.

O Emergência MG inaugura a criação de uma única interface para acionar a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Em outras palavras, os cidadãos poderão acessar um único serviço para lidar com qualquer situação de emergência que exija a intervenção das forças de segurança. A coordenação do projeto está a cargo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“O Emergência MG não substituirá as chamadas telefônicas, este serviço é mais uma ferramenta para amparar o cidadão. Em momento oportuno, pré-Carnaval, cidadãos dessas cidades poderão fazer uso da ferramenta. Temos a previsão de novas expansões ainda antes do Carnaval", ressalta Bernardo Naves, superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp.

Já o major João Paulo Ferroni, subchefe do Centro de Operações de Bombeiros Militar (Cobom), destaca o suporte oferecido pelas imagens em tempo real do novo sistema. Ele explica que o Emergência MG possibilitará uma análise mais aprofundada de determinadas situações por meio de chamadas de vídeo, como, por exemplo, no caso de bebês engasgados, ampliando as capacidades de atendimento.

Os profissionais envolvidos ressaltam, ainda, que a opção de enviar localização, imagens e áudio pode contribuir para evitar situações mais graves, a partir de uma atuação rápida das forças de segurança.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice