O pequeno Nicolas nasceu em plena rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas, durante a madrugada desta sexta-feira (12/01). Para a chegada do filho ao mundo, a mãe de Nicolas contou com a ajuda de uma equipe médica da concessionária Arteris.



Camila de Lima estava sendo encaminhada pela ambulância de Estiva para o Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre, já em trabalho de parto. Porém, o destino precisou ser adiado.



Às 2h20 da madrugada, a equipe médica da base quatro da Arteris Fernão Dias realizou o parto dentro da viatura da concessionária. Nicolas nasceu pelas mãos do médico Daniel Neves Santos, com o auxílio da enfermeira Joyce e do condutor Emerson.

“A ambulância de Estiva parou pela base solicitando nosso apoio. Assumimos a ocorrência e durante o deslocamento foi necessário parar viatura em local seguro para realizar o parto. Foi um momento emocionante para toda nossa equipe. É a vida chegando pelas nossas mãos”, destaca o médico, que já realizou sete partos pela Arteris Fernão Dias.



Após o parto, mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Samuel Libânio, onde recebem todos os atendimentos e passam bem. Segundo a Arteris, ao longo dos 15 anos de concessão, esse é o 36º parto atendido pela concessionária na rodovia Fernão Dias.

Iago Almeida / Especial ao EM





Iago Almeida / Especial ao EM