Após as festas de fim de ano, vem a dúvida de quando guardar e desmontar as decorações natalinas. Segundo a tradição cristã, a retirada da árvore de natal deve ser em 6 de janeiro, 12 dias após o Natal. A data é importante para a religião católica, que comemora o Dia de Reis — marcado pelos três reis-magos (Baltazar, Gaspar e Melchior) que visitaram Jesus Cristo e levaram presentes. Dia também conhecido em alguns lugares como Epifania do Senhor.

Indo até Belém para conhecer o menino Jesus, os magos ofereceram presentes. Gaspar que saiu da Ásia levou incenso, objeto que é queimado para aromatizar ambientes, representa fé e espiritualidade. Melchior, que saiu da Europa, levou ouro, que simbolizava a nobreza, e Baltazar da África levou mirra, onde pode ser extraída uma resina.





Na Bíblia, o Dia de Reis está escrito em Mateus 2:1. “E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém.” Mateus 2:11 “E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra.”





Apesar de a data não ser considerada um feriado, é marcada por muitos significados e comemorada por eventos espalhados pelo mundo, prestando homenagem a Jesus. No Brasil, por exemplo, a festa “Folia dos Reis”, trata-se de uma cultura folclórica, originária de Portugal. A celebração é caracterizada com as tradições de cada região do país.

Além disso, o grupo também pode visitar as casas tocando e cantando sobre o nascimento de Jesus e o encontro com os três Reis. Em troca, a população pode oferecer alimentos.

Em outros países as datas podem variar. Nos Estados Unidos, a Epifania dá o início ao carnaval. Já na Itália, o evento é marcado pelo nome de Befana, que celebra a lenda de uma mulher idosa que, de acordo com a história, teria abrigado os Reis Magos durante o caminho até o menino Jesus, em Belém.

Bolo de Reis



Há ainda a receita portuguesa, o tradicional bolo em forma de coroa com ingredientes simbólicos que representam os presentes que os três Reis Magos levaram para Jesus. O formato redondo é referente ao ouro, as frutas como a mirra e o aroma como o incenso.

De acordo com a tradição romana, é colocada uma fava — um tipo de leguminosa — dentro do bolo e quem encontrar terá sorte no próximo ano. E, também, se torna o responsável por levar o bolo na próxima comemoração.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca