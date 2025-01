LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres está nas nuvens ou num "universo paralelo", como ela mesma descreveu, em inglês, aos jornalistas que a esperavam na sala de imprensa do Globo de Ouro na noite de domingo, após ganhar o prêmio de melhor atriz de drama.





"É muito estranho, sinto que estou num universo paralelo, eu não ganhei esse prêmio, eu tenho uma vida normal. Então tudo é muito esquisito", disse Torres.





"Nunca achei que fosse ganhar porque são tantas performances incríveis em inglês. Isso diz tanto da diferença do cinema nos dias de hoje: alguém falando em português ser indicado numa categoria tão importante e daí ganhar."





"Estou muito, muito, muito comovida. Nunca esperava. Estava muito feliz já só com a indicação. É uma grande honra."





Ao ser questionada pela Folha sobre o clima de final de Copa do Mundo no Brasil, ela concordou e tentou explicar a empolgação dos brasileiros. "Acho que porque teve Central do Brasil com a minha mãe 25 anos atrás, os brasileiros levam para o pessoal, é algo muito patriótico o que está acontecendo no Brasil com esse filme. Estou muito feliz."





"Queria dizer que o Globo de Ouro faz o Brasil um país muito feliz com esse prêmio hoje. Estamos realmente celebrando por lá. E fico muito orgulhosa de ser uma das razões disso", continuou a atriz. "E também tenho orgulho que esse prêmio veio com o Walter Salles envolvido e também Eunice Paiva, essa mulher que fez realmente tudo mover."





Ela diz não saber como vai comemorar a conquista nesta noite. "Só quero encontrar Walter, meu marido, Selton [Mello], as pessoas envolvidas no filme. Tomar um vinho e dormir", disse, rindo.

