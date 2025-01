A Prefeitura de Osasco (SP) decretou luto oficial de 3 dias pela morte do secretário adjunto da Segurança municipal, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos. Funcionário público há mais de 25 anos e ex-guarda-civil municipal, Adilson foi morto a tiros dentro da prefeitura do município, na noite de segunda-feira (6/01).

Depois de negociação com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, o autor dos disparos, um guarda-civil municipal, foi detido. Ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial da cidade, onde foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça.



Segundo a Polícia Militar, pelo menos seis tiros foram disparados no local, mas ainda não se sabe quantos atingiram o secretário. A prefeitura diz que houve um confronto durante uma reunião e o guarda chegou a manter o secretário refém dentro de uma sala.

O guarda-civil teria discutido mudanças no trabalho devido à nova gestão da prefeitura, antes de efetuar os disparos contra o secretário.

Adilson estava na Prefeitura de Osasco há oito anos. Ele será velado nesta terça-feira (7/01), na sede do Executivo local, a partir das 8h. O sepultamento está marcado para 17h, no cemitério Bela Vista.



"Estou consternado com essa situação. Vamos acompanhar a família do Moreira e oferecer todo o suporte necessário neste momento de dor", disse o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa.





Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

A SSP lamenta a morte do Secretário-adjunto de Segurança do município de Osasco, mantido refém por um guarda civil, na sede da Prefeitura, na tarde de segunda-feira (6). O autor do crime, de 46 anos, se entregou após negociações do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial da cidade, onde foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto no 5º DP de Osasco, que apreendeu as armas dos envolvidos e solicitou exames periciais ao IC e IML.