Morreu nesta terça-feira (7/12) a quarta vítima da família envenenada após comer um baião de dois em 1º de janeiro no Piauí. Francisca Maria da Silva, 32 anos, estava internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) em Parnaíba, no litoral do estado. As informações são do portal g1.

No total, nove pessoas da mesma família foram contaminadas após ingerirem o prato contento uma substância tóxica semelhante a um chumbinho. Além de Francisca, dois filhos e o irmão dela faleceram. Uma outra filha da mulher segue internada em estado grave. As demais já receberam alta hospitalar.





O laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML) referente à comida consumida pela família indica que o veneno estava presente no baião de dois que foi preparado pela família na terça-feira (31/12), e não no peixe doado à família que a priori acreditava-se que estivesse envenenado ou mesmo estragado.

Segundo a perícia, o veneno identificado foi o "terbufós", substância utilizada como inseticida e nematicida para pragas de plantas. Ela é a mesma utilizada no envenenamento de dois meninos, de 7 e 8 anos, da mesma família, em 2024. Eles consumiram cajus contaminados oferecidos por uma vizinha, a qual atualmente está detida sob acusação de homicídio qualificado.

