Envenenamento alimentar deixa nove crianças mortas da mesma família

O envenenamento foi causado pela adição de um ingrediente fermentado, originário de uma bebida alcoólica caseira (foto: Reprodução/Esterkocht)

Nove crianças de uma única família perderam a vida após consumirem um mingau contaminado com substância tóxica na Namíbia, um país localizado no continente africano. A tragédia aconteceu no distrito de Nyangana, situado na região nordeste da nação.





O envenenamento alimentar grave foi causado pela adição de um ingrediente fermentado, originário de uma bebida alcoólica caseira, no mingau. Além das crianças, outras quatro pessoas também faleceram em decorrência da ingestão do alimento, totalizando 13 vítimas fatais.





No momento, oito indivíduos permanecem internados, sendo que cinco deles estão em estado crítico. O Ministério da Saúde e Serviços Sociais da Namíbia tem prestado auxílio aos sobreviventes do acidente.





Profissionais do Ministério estão orientando a população local acerca das práticas corretas de preparo de alimentos e alertando para os riscos de contaminação ao misturar ingredientes potencialmente perigosos.





Segundo um porta-voz do órgão de saúde namibiano, o mingau tóxico foi preparado com farinha de mahangu, derivada do milheto, um cereal também conhecido como painço. A substância fermentada adicionada ao alimento veio de uma cerveja artesanal chamada 'mundevere', cujo sedimento fermentado seco e triturado foi misturado ao mingau.