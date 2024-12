Um dos assassinos mais icônicos do terror slasher, gênero caracterizado pela morte aleatória dos personagens, é o Jason. A franquia de filmes de Sexta-feira 13 é produzida desde 1980 e reúne elementos clássicos de filmes de terror: um assassino (com máscara de hóquei) que persegue e mata um grupo de adolescentes caricatos.

O sucesso de Jason resultou em diversos filmes da franquia, que se tornou uma das mais longas de filmes de terror. O personagem se tornou um símbolo da cultura popular e adquiriu características sobrenaturais ao longo das obras, um antagonista quase imortal e indestrutível. Alguns filmes agradam os fãs da saga e outros beiram o absurdo. Confira a ordem dos filmes, onde assistir e trailers de Sexta-feira 13:

1. Sexta-feira 13 (1980)

Dirigido por Sean S. Cunningham, o longa de 1980 deu origem à franquia ao apresentar pela primeira vez a trama de jovens que são perseguidos pelo assassino em série Jason no acampamento de Crystal Lake.

Onde ver: disponível para aluguel no YouTube, Apple TV, Google Play, Max e Prime Video.

2. Sexta-feira 13: Parte 2 (1981)

Com direção de Steve Miner, a sequência do primeiro filme foi lançada apenas um ano depois. O longa retorna ao acampamento Crystal Lake cinco anos após o massacre do primeiro filme.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.

3. Sexta-feira 13 – Parte 3 (1982)

Também dirigido por Steve Miner, o terceiro filme marca o momento em que Jason assume a icônica máscara de hóquei como disfarce. Um grupo de amigos se hospeda no acampamento e Jason inicia a matança.

Onde ver: disponível para aluguel no YouTube e Google Play. Grátis no Mercado Play.

4. Sexta-feira 13 – O Capítulo Final (1984)

Apesar do nome, o longa dirigido por Joseph Zito não é o último capítulo da franquia. Jason pode parecer ter morrido após conhecer o adversário Tommy Jarvis, uma criança fã de filmes de terror. Mas, após ser levado ao necrotério, o vilão ressuscita e começa uma trilha de matança ao retornar ao acampamento.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.

5. Sexta-feira 13 – Parte 5: Um Novo Começo (1985)

Após anos do trauma de supostamente matar Jason, Tommy se muda para uma casa isolada e começa a ter pesadelos com o assassino. Mortes suspeitas fazem Tommy questionar a própria sanidade e ele se questiona se Jason ressuscitou. O filme é dirigido por Danny Steinmann.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.

6. Sexta-feira 13 – Parte 6: Jason Vive (1986)

Com direção de Tom McLoughlin, Jason é ressuscitado em uma tempestade de raios e enfrenta Tommy Jarvis em um embate final.

Onde ver: disponível para aluguel no Google Play. Grátis no Mercado Play.

7. Sexta-feira 13 – Parte 7: A Matança Continua (1988)

A jovem com poderes paranormais Tina Sheppard retorna a Crystal Lake com a mãe e o psicólogo. Sem querer, ela ressuscita o assassino sangrento Jason da sepultura debaixo d'água. O longa é dirigido por John Carl Buechler.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.

8. Sexta-feira 13 – Parte 8: Jason Ataca em Nova York (1989)

Neste capítulo da franquia, dirigido por Rob Hedden, Jason vai parar em Nova York por acidente enquanto persegue suas próximas vítimas.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.

9. Jason Vai Para o Inferno: A Última Sexta-feira (1993)

No longa com direção de Adam Marcus, Jason assume uma forma mais sobrenatural e possui o corpo de um investigador. Depois de matar alguns policiais, volta a Crystal Lake para iniciar mais um massacre. Mas um caçador de recompensas descobre a única forma de acabar com o assassino.

Onde ver: disponível na HBO Max.

10. Jason X (2001)

O filme se passa no futuro distante de 2455, no qual uma nave espacial resgata o corpo de Jason, que desperta e começa a matar os tripulantes no espaço. Com direção de James Isaac.

Onde ver: disponível para aluguel no Prime Video e Max.

11. Freddy vs. Jason (2003)

O filme de Ronny Yu traz um embate entre dois vilões clássicos do cinema de terror: Freddy Krueger, de A Hora do Pesadelo, e Jason. Além de lutar entre si, os dois decidem aterrorizar um grupo de jovens.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Max e Prime Video.

12. Sexta-feira 13 (2009)

O reboot da franquia aconteceu em 2009, com direção de Marcus Nispel, trazendo Jason de volta ao acampamento de Crystal Lake.

Onde ver: disponível para aluguel na Apple TV, Google Play e Prime Video. Grátis no Mercado Play.