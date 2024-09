Lino brincando com Syrah e Merlot no Parque Municipal Rosinha Cadar

Milhares de moradores de Belo Horizonte têm em suas casas a companhia de um ou mais cãezinhos. De acordo com dados divulgados pelo Plano Nacional de Saúde (PNS), essa era a situação de 370.597 domicílios da capital mineira em 2019, ano do último levantamento. Mas, apesar de terem o conforto do lar, os "doguinhos" também gostam muito de passear pelas ruas.



“Eles amam, a gente tira da guia e eles vão correr para cima e para baixo. Acho bom que eles vejam pessoas, conheçam lugares, socializem com outros animais e tenham experiências divertidas”, afirma Lino Ramos, produtor cultural e tutor de um cachorro.



Pensando nisso, o EM listou alguns bons lugares ao ar livre para passear com os "belo-horizontinos de quatro patas". Veja abaixo:

Parque Municipal Rosinha Cadar

O Parque Municipal Rosinha Cadar, perto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ocupa metade de um quarteirão no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e se tornou a praça oficial dos cãezinhos. O local fica nas Ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas e, em meio ao concreto da cidade, é um verdadeiro refúgio para os pets e, também, seus donos.

O produtor cultural Lino Ramos e a arquiteta Jaqueline Rosas estão sempre por lá com seus animais. O casal, apaixonado por vinho, deram-lhes o nome de Merlot, a fêmea, e Syrah, o macho.

Resgatados por uma ONG de funcionários públicos, os dois cachorros abandonados na Cidade Administrativa foram adotados por eles quando ainda tinham três meses.





Endereço: Rua Matias Cardoso, R. Rodrigues Caldas, 315 - Santo Agostinho

Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia)

Ainda no mesmo bairro da Região Centro-Sul e com um espaço amplo, a Praça Carlos Chagas, mais conhecida como Praça da Assembleia, é outra opção de passeio com os pets.

Endereço: Praça Carlos Chagas, S/N - Santo Agostinho (Praça da Assembleia)

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti é o coração verde do Centro da cidade. Circundado pelas avenidas Afonso Pena, Andradas, Carandaí, Assis Chateaubriand e as ruas da Bahia e Alameda Ezequiel Dias, o espaço é contemplado por muitas árvores, conta com uma vasta área para caminhada e é cercado, o que ainda garante mais segurança aos pets.

Endereço: Av. Afonso Pena, 1377 - Centro

Parque da Matinha

O Parque da Matinha, na Região Nordeste da cidade, tem uma área de aproximadamente 15.700 metros quadrados e uma mata que cobre 80% dela. O espaço arejado é uma boa opção de lazer para os pets no Bairro União.

Endereço: Rua Leôncio Chagas, 350 - União

Parque Orlando de Carvalho Silveira (ParCão)

O Parque Orlando de Carvalho Silveira, localizado no Bairro Silveira, Região Noroeste de Belo Horizonte, é um parque exclusivo para os cães, que podem usar e abusar do espaço. Ele fica na Rua Juruá e também é cercado, assim, podem ficar sem coleiras e guias.

Endereço: Rua Juruá, 860 - Silveira

Parque Ecológico Alfredo Sabetta

O Parque Ecológico Alfredo Sabetta é uma área na Região do Barreiro, no Bairro Teixeira Dias. O lugar, além de uma reserva ambiental, se tornou uma ótima opção de estrutura de lazer para os animais e seus tutores.

Vinícius Gadone é influenciador digital e responsável pelo Elvis, que na carteira de vacinação até assume o sobrenome do rei do rock, e mora bem ao lado do parque. Segundo ele, tem uma pista de caminhada e bastante espaço com grama, “o Elvis deita, rola e faz a festa, ele adora”.

Ele conta que lá também é conhecido como a pracinha dos pneus, já que o lugar tem muitos brinquedos feitos disso. “Fui para lá a vida toda, até com outros cachorros que já tive, é muito bacana”.

Endereço: Rua Antônio Teixeira Dias, 1.085 - Teixeira Dias





Av. Olinto Meireles

Na Avenida Olinto Meireles, também na Região do Barreiro, há uma ciclovia e um espaço para caminhar. Ainda como descreve Vinícius, nesta época o local fica muito bonito em razão dos inúmeros ipês. Ele aponta o local como outra ótima opção de passeio com os cães.

Endereço: Av. Olinto Meireles, S/N - Barreiro

Lagoa da Pampulha

Um dos grandes cartões postais dos mineiros, a orla da Lagoa da Pampulha também é uma opção de passeio interessante para os cachorros durante os seus 18 km ao ar livre.

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n - São Luiz

Esplanada do Mineirão

Ainda na Região da Pampulha, o Mineirão também atrai os cães e seus donos para uma caminhada tranquila pela esplanada.

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, S/N - São Luiz

Praça Leonardo Gutierrez

Pela Região Oeste da cidade, a Praça Leonardo Gutierrez, no bairro de mesmo nome, também tem um bom espaço para a “voltinha” que os cachorros tanto gostam.

Endereça: Av. Marquês de Valença, S/N - Gutierrez

Parque Linear do Vale do Arrudas

Ambientado na Região Leste de BH, o Parque Linear do Vale do Arrudas, conhecido como Parque de Centenário, fica ao longo do Ribeirão Arrudas e também é uma opção de lazer para os animais de estimação na Avenida dos Andradas, nos Bairros Caetano Furquim e Vera Cruz.

Endereço: Av. dos Andradas, 8799 - Vera Cruz

Parque Municipal José Dazinho Pimenta

O Parque Municipal José Dazinho Pimenta, também chamado pelo nome que batiza o bairro, Parque Cenáculo, conta com brinquedos, espaços de convivência e uma área composta por muitas espécies nativas, como os ipês. O cenário da Região de Venda Nova é, então, mais uma das opções para um passeio com os pets pela cidade de Belo Horizonte.





Endereço: Rua José Avelino da Silva, 30 - Cenáculo





Por que alguns parques proíbem a entrada de pets?

A reportagem consultou a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, responsável por 80 parques na cidade, sobre os motivos pelos quais alguns deles não recebem animais domésticos, como o Parque Lagoa do Nado ou o Jacques Cousteau

A informação é que a fauna silvestre e fontes de água protegidas podem ser prejudicadas com a presença desses animais. Confira aqui a lista da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com os parques que não proíbem a entrada dos pets.

