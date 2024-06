Kevin, o cachorro mais alto do mundo

Kevin, o cachorro mais alto do mundo, segundo o Guinness World Records, pode assustar pelo tamanho, mas não tem noção de seu próprio tamanho e morre de medo de aspirador de pó. O nome dele é uma homenagem para o personagem de Macaulay Culkin em Esqueceram de mim, mas não seria um boa ideia deixar ele em casa sozinho, já que ele é medroso. Na descrição do tutor, ele é um "gigante gentil".



O dogue Alemão mede 0,97m, a altura média de uma criança de três anos. O tamanho é cerca de 20 cm a mais do que um dogue alemão comum. Kevin sucedeu Zeus, que tinha o título de cachorro mais alto mundo e morreu no ano passado. Ele é tão grande que já foi confundido até com um cavalo.

O cachorro tem três anos e vive em West Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos. Na casa, vivem os tutores Tracy e Roger Wolfe e seus filhos Alexander, 12, e Ava, 10, e vários outros animais.

New world's tallest dog makes humans look small ???? pic.twitter.com/aJqSwKP3cK — Guinness World Records (@GWR) June 13, 2024

Em entrevista ao Guinness, Tracy revelou que o cachorro gigante adora um carinho e dormir no sofá. Segundo ela, Kevin não tem noção do próprio tamanho e adora tentar se encaixar em lugares pequenos. "Não acho que ele saiba que é tão grande quanto é. Ele está continuamente tentando se espremer em camas pequenas e sentar em cima de nós, e fazer tudo o que os cães menores fazem", conta.





Ele também é um cachorro que se assusta fácil. Tem medo de aspirador de pó e até da fita métrica. “Na verdade, ele tem medo da maioria das coisas", revela Tracy.

O cachorro também come com um gigante. São de seis a 10 xícaras de ração todos os dias. “Ele pode ser travesso. Geralmente está relacionado à comida. Caso contrário, ele geralmente é um garoto muito bom", diz Tracy revelando que ele adora roubar comida da bancada da cozinha.