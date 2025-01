Toguro: quem é o influencer preso em Balneário Camboriú

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador Tiago Toguro, de 34 anos, foi preso em Balneário Camboriú (SC), nessa quinta-feira (9/1), depois de uma confusão com agentes de trânsito. Ele foi levado para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado, sendo liberado em seguida. Ele é empresário e professor de educação física, conhecido por seus conteúdos fitness.

Toguro foi levado preso em Santa Catarina Reprodução / Instagram

Segundo comunicado do município, a confusão começou por conta de um carro, com um adesivo “Mansão maromba” – marca do influenciador – circular pela cidade sem placas e estacionar em local proibido. O veículo foi guinchado. Toguro, então, teria desacatado os agentes da operação.

Em seguida, a equipe do influenciador divulgou imagens do momento da prisão. “Toguro ainda está preso, o motivo estamos tentando entender, mais tarde postaremos vídeos de toda a cena", dizia a postagem. Nas fotos, Toguro está sorrindo, enquanto é algemado e colocado na viatura.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Toguro ficou famoso com seus vídeos sobre musculação e vida saudável. Nos canais do YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”, ele mostra seu dia a dia com vlogs.

Em 2022, ele virou meme ao publicar uma uma série de vídeos motivacionais usando a frase “em pleno 2022, ano da Copa, ano da tecnologia”. No ano seguinte, Toguro foi indiciado por homicídio culposo pelo atropelamento e morte do motociclista Jonny Vieira da Silva, no Rio de Janeiro. Se condenado, ele pode pegar três anos de detenção.

Em julho de 2023, ele foi internado ao sentir fortes dores, causadas por uma infecção bacteriana. Foi internado novamente na noite de Natal, quando buscou atendimento médico com fortes dores no testículo e chegou a ir para a UTI.