O influenciador digital Toguro foi hospitalizado na madrugada desta quarta-feira (25) após sentir fortes dores ao longo da noite.





No início da madrugada, logo após cumprimentar familiares pelo Natal, Toguro usou as redes para avisar que estava sentindo fortes dores.

"Está me dando calafrio. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Quem me acompanha, sabe o que passei em Londres. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou para o hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma, ficar alegre. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado. Tomara Deus que eu acorde bem. Feliz Natal a todos", disse no Instagram Stories.





Na sequência, ele postou uma foto no hospital e disse que não aguentou ficar em casa. Médicos realizaram exames de sangue, urina e ultrassom, além de injetar medicamentos na veia o influenciador." Não ia vir ao hospital, decidi vir porque a dor estava intensa... Corro risco de ficar internado na UTI. UTI é embaçado".





"Poxa, acordei bem, comprei presentes para amigos e família. Só queria ter passado um Natal legal, mas no meio da ceia começou a dor suprema, dor pesada. Iria vir no hospital só amanhã, só que a dor ficou pesada. Valorizem a saúde, você sabe o quanto ela vale quando você não tem", disse Toguro.





Na sequência, a equipe do influenciador atualizou a condição de Toguro e publicou uma foto na qual ele aparece sedado na UTI. O problema ao qual Toguro se refere foi uma internação pela qual ele passou em 2023 após contrair uma infecção bacteriana enquanto viajava por Londres, na Inglaterra.