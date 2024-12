SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Toguro, de 34 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva, na madrugada desta quarta-feira (25/12),após sentir fortes dores no testículo. Ele, que segue hospitalizado para tratar o problema de saúde, ganhou notoriedade por ser influenciador fitness e já foi indiciado por homicídio.





Saiba quem é Toguro

Toguro é um empresário, empreendedor e influenciador digital que ganhou notoriedade no Brasil. Formado em educação física, Toguro posta conteúdo focado na vida fitness e costuma gravar com outros influenciadores como Diogo Defante e Gustavo Tubarão.





Seguido por mais de nove milhões de perfis no Instagram, Toguro é o idealizador dos canais Mansão Maromba e Em Busca do Shape Inexplicável. Juntos, seus canais somam mais de um bilhão de visualizações no YouTube.





Toguro foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar - após se envolver no atropelamento de um motociclista em março de 2023. Ele atropelou Johny Vieira da Silva, de 30 anos, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o famoso alegou que o motociclista dirigia em alta velocidade e colidiu contra a traseira de seu veículo. O influencer ressaltou que não fugiu do local e lamentou a morte de Johny. O caso está sob responsabilidade das autoridades do Rio.

O influenciador se assumiu pansexual. Em agosto de 2024, Toguro publicou foto vestido com moletom nas cores da bandeira que representa a pansexualidade. "Só quer respeito com minha opção [sic] sexual", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia