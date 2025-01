Lula manda PF investigar ataque a assentamento do MST que deixou mortos

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal vai investigar o atentado que matou dois moradores do assentamento Olga Benário, em Tremembé (SP), no Vale do Paraíba, na noite da sexta-feira (10). A informação foi confirmada em nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Coordenador do MST, Gilmar Mauro disse que o presidente Lula (PT) telefonou a ele para prestar solidariedade às vítimas do atentado. Segundo ele, durante a ligação, o petista prometeu que equipes da Polícia Federal se deslocariam até o local para acompanhar as investigações do crime.

Por volta das 23h de sexta-feira (10), dez homens armados invadiram o assentamento e abriram fogo contra os moradores, de acordo com o movimento. Oito pessoas foram atingidas e levadas ao Hospital Regional de Taubaté e ao Pronto Socorro de Tremembé, de acordo com informações do MST, do ministério e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Dois não resistiram aos ferimentos: Valdir do Nascimento e Gleison Barbosa. As vítimas sobreviventes sofreram disparos nos pés, nas mãos e nas costas e passaram por cirurgia, de acordo com Mauro. A Polícia Civil de Taubaté investiga as mortes.

Ainda segundo o dirigente, o assentamento vem sofrendo assédio em função da expansão imobiliária na região. "É uma tragédia anunciada, já acionamos o Ministério Público e a Justiça, mas não aconteceu nada", afirma Mauro.

O ataque de ontem foi precedido de um primeiro encontro, em que moradores expulsaram um invasor do assentamento. O homem voltou acompanhado de pessoas armadas, que efetuaram os disparos.

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. Um homem foi abordado no local e autuado em flagrante por porte ilegal da arma.

