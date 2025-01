Fuad Noman está acordado e lúcido, diz boletim médico

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Internado há oito dias, Fuad Noman (PSD) está acordado e comunicativo, segundo boletim médico divulgado na tarde deste sábado (11/1). O prefeito de Belo Horizonte segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, na capital mineira, onde se recupera de uma pneumonia.

De acordo com o boletim, Fuad teve boa adaptação à traqueostomia, procedimento realizado na sexta-feira (10/1) e tolera períodos sem a necessidade de aparelhos para respirar. O documento assinado pelo coordenador médico da UTI, Anselmo Dornas Moura; e pelo coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei, Enaldo Melo de Lima, diz ainda que o prefeito passa por um programa de reabilitação motora e respiratória.

A última comunicação realizada pela equipe hospitalar destacou que a traqueostomia a qual o prefeito fora submetido foi feita com sucesso. A intervenção consiste em abrir um canal de ventilação a partir de uma perfuração da pele do pescoço. O corte permite a passagem de ar da traqueia para os pulmões e é comum em casos em que há uma prolongada necessidade de submeter o paciente a ventilação mecânica.

Fuad está internado desde o dia 3 de janeiro, quando deu entrada no hospital com insuficiência respiratória aguda. Ele foi entubado e extubado três dias depois. Na última quinta-feira (9/1), ele voltou a necessitar do auxílio de aparelhos para a respiração.

Esta é a quarta internação do prefeito reeleito em um mês e meio. Fuad passou pelo período eleitoral em tratamento contra um linfoma não-Hodgkin. Uma semana antes do segundo turno, ele anunciou que o câncer estava em remissão.

As sequelas do tratamento oncológico, no entanto, causaram complicações na saúde de Fuad. Em 23 de novembro ele foi internado pela primeira vez. Na ocasião, ele se queixava de fortes dores nas pernas, originadas por uma neuropatia periférica. O prefeito recebeu alta cinco dias após dar entrada na UTI do Mater Dei.

Pouco mais de uma semana depois, ele foi internado pela segunda vez. O prefeito ficou hospitalizado entre 6 e 14 de dezembro, desta feita para tratar sinusite e pneumonia. O período de alta foi curto e cinco dias após deixar a UTI, ele retornou ao Mater Dei com um quadro de diarreia e sangramento intestinal. A terceira internação aconteceu entre 19 e 23 de dezembro.

Fuad tomou posse de forma remota no primeiro dia do ano. Em 4 de janeiro ele se licenciou do cargo por questões médicas. Desde então, a Prefeitura de Belo Horizonte está sendo comandada por seu vice, o ex-vereador Álvaro Damião (União Brasil).