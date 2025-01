Ex-prefeito mineiro é transferido para hospital em Brasília

O ex-prefeito de Montes Claros e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) Humberto Souto (sem partido), de 90 anos, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (10/1). Ele estava internado na Santa Casa da cidade-polo do Norte de Minas desde 22 de dezembro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (ACV ), a nove dias de concluir seu segundo mandato à frente da prefeitura.

O político foi transportado em um avião, prefixo PT–WNS, equipado com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que decolou do aeroporto de Montes Claros às 15h05 rumo à capital federal. Na aeronave, o ex-prefeito foi acompanhado por um médico, um enfermeiro e pela companheira, Terezinha Mangabeira.

Humberto Souto foi conduzido da Santa Casa (Centro da cidade) até o aeroporto de Montes Claros em uma ambulância igualmente equipada com UTI móvel e com equipe de médico e enfermeiro.

O médico intensivista Silvio Leonardo Soares Silveira, que cuidou do ex-prefeito na Santa Casa de Montes Claros, disse que o paciente apresenta um quadro de melhora. “Ele está consciente, movimentando o lado direito. Abre os olhos espontaneamente e obedece aos comandos, como fazer (responder sinal de positivo)”, afirmou Silveira.

Sentado em poltrona

O especialista revelou que antes de entrar, na UTI móvel, em uma maca, ainda no CTI da Santa Casa de Montes Claros o ex-prefeito chegou permanecer sentado em uma poltrona por alguns minutos.

“Agora é torcer para que ele possa se recuperar o máximo possível, voltando a ter uma vida completamente ativa”, assegurou Silvio Leonardo Silveira.

A transferência foi decidida pela família do ex-prefeito, visando à reabilitação neurológica do paciente. Foi considerado também que o hospital de Brasília tem especialidade para esse tipo de tratamento de vitimas de AVC. Além disso, três filhos de Souto moram em Brasília.

Conforme divulgou o Estado de Minas, a transferência do ex-prefeito para Brasilia deveria ser feita quinta-feira (9/1). Mas ficou na dependência de abertura de vaga no hospital na Capital Federal.

Trajetória na vida pública

Com mais de 60 anos de vida pública, Humberto Souto exerceu sete mandatos de deputado federal e foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele ajudou a eleger seu sucessor na prefeitura, Guilherme Guimarães (União Brasil).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por causa do estado de saúde do ex-gestor municipal, a tradicional festa popular de réveillon de Montes Claros, que seria realizada na Lagoa do Interlagos, na noite de 31 de dezembro, foi cancelada. Na transmissão de cargo para Guilherme Guimarães, em 1º de janeiro, Humberto Souto foi representado pelo presidente da Câmara Municipal da cidade, Junior Martins (PP).