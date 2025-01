Embora o carnaval só comece em fevereiro, Belo Horizonte já está no clima da folia. Diversos blocos de rua estão oferecendo uma prévia animada da festa neste fim de semana (10, 11 e 12/1) para quem não quer esperar até o próximo mês. O Estado de Minas preparou um guia especial com os destaques da agenda para os próximos dias.

Sexta (10/1)

Pré Carnaval do Balaio



Blocos: Asa de Banana, Batuque Coletivo, Bloco da Esquina e Atenção, Creuzebeck!

20h

Local: A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia)

Entrada antecipada no Sympla: R$ 20; na portaria, R$ 30

Sábado (11/1)





Bloco Unidos da Queima Largada

8h30

Local: Praça Santa Rita - Bairro Esplanada

Entrada gratuita





Bloco Baianas Ozadas

9h

Local: ASPRA Clube Vera Cruz - Vera Cruz

Entrada gratuita

Instagram: @baianasozadas





Bloco Trem du Bão

11h

Local: Feira do Santa Tereza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @blocotremdubão





Bloco Gato Escaldado

11h30

Local: Praça Alaska - Sion

Entrada gratuita

Instagram: @bloco_gatoescaldado









Bloco Asa de Banana

11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @asadebanana





Blues & Samba na Praça com Bateria Gato Escaldado

11h30

Local: Praça Alaska - Sion

Entrada gratuita - retirada no Sympla

Instagram: @bluesnapraca



Bloco Tapa de Mina

13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @tapademina





Bloco Sexta Ninguém Sabe

14h

Local: Recanto Buri (Av. Mário Werneck, 515, Buritis)

Entrada gratuita

Instagram: @sextaninguémsabe





Bloco Bom Bloquiu

14h

Local: Parque Ecológico da Pampulha

Entrada gratuita

Instagram: @bombloquiu





Bloco Tropicalize

14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @bloco_tropizalize

Baile à Fantasia dos blocos Me Deixe, Micareteiros, Bloco do Povo e Afrodite se Quiser





14h

Local: Cervejaria Rhara (R. Cristina, 1.203, São Pedro)

Entrada a partir de R$ 30; ingressos no Sympla

Bloco Cíclica

14h

Local: The Mexican - Sagrada Família

Entrada gratuita

Instagram: @blocodaciclica



Bloco Então, Planta

14h

Local: Kilombo Souza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @entaoplanta





Bloco Xibiu

14h

Local: Petisco di Buteco - Serrano

Entrada gratuita

Instagram: @blocoxibiuBH





Bloco Então, Planta

14h

Local: Kilombo Souza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @entaoplanta





Bloco Emoriô

16h

Local: Recanto Buri (Av. Mário Werneck, 515, Buritis)

Entrada gratuita

Instagram: @emoriobloco





Domingo (12/1)





Eleição da Corte Real Momesca

Escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa de 2025 e apresentações: Bloco Caricato Bacharéis do Samba, Escola de Samba Canto da Alvorada, Fabinho do Terreiro e DJ Vini Brown

14h

Local: Espaço CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa, 104)



Entrada gratuita

Bloco Volta Belchior

Horário: 8h30

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Instagram: @voltabelchioroficial

Os Baianeiro

Horário: 9h

Local: Rooftop Shopping do Avião - Cidade Industrial

Entrada gratuita

Instagram: @baianeirosoficial

Os Batera

Horário: 9h

Local: Avenida Saramenha, 1.530 - Guarani

Entrada gratuita

Beiço do Wando

10h

Local: Mister Rock (Av. Teresa Cristina, 295, Prado)

Entrada gratuita

Instagram: @beicodowando

Bloco de Pífanos

10h

Local: Clã Espaço e Cultura (R. Bernardo Cisneiros, 12, Aparecida)

Entrada gratuita

Instagram: @blocodepifanos

Bloco da Esquina

11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @blocodaesquina

Chega o Rei

11h

Local: Praça Chuí - João Pinheiro

Entrada gratuita

Instagram: @blocochegaorei

Lua de Crixtal

13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @blocoluadecrixtal

CSH

13h

Local: Espetinho do Turuna - Ipiranga

Entrada gratuita

Instagram: @blococsh

Kebraê

13h30

Local: The Mexican (Av. Silviano Brandão, 1.891, Sagrada Família)

Entrada gratuita

Instagram: @blocokebrae

Lavô ta novo

13h30

Local: Viaduto Santa Tereza - Santa Tereza

Entrada gratuita

Instagram: @blocolavotanovo

Besourinhos

14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Instagram: @blocobesourinhos

CEFET com Banana

14h

Local: Praia BH - Buritis

Entrada gratuita - retirada pelo Sympla

Instagram: @blococefetcombanana

Do seu Bento a Dona Lúcia

14h

Local: Rua Halley, 777 - Santa Lúcia

Entrada gratuita

Instagram: @seubentodonalucia

Cheia de Manias

14h

Local: Casa da Família (R. das Garças, 83, Santo André)

Entrada gratuita

Instagram: @blococheiademinas

Esperando o Metrô

14h

Local: Quinta Arte (Av. Sinfrônio Brochado, 1053, Barreiro)

Entrada gratuita

Instagram: @blocometro

Afoxé Bandarerê

14h

Local: Casa Bantu (R. Jequriçá, 106, Concórdia)

Entrada gratuita

Instagram: @afroxebandare

Aniversário Funk You

14h

Local: Galpão 54 (Av. Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha)

Entrada a partir de R$15 por meio da plataforma Gofree

Instagram: @blocofunkyou

Fofoca de Carimbó

16h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Instagram: @fofocadecarimbo

Swing Safado e Bateria Majestosa

16h

Local: Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim

Entrada gratuita

G.R.E.S. Acadêmicos de Venda Nova

16h

Local: Praça São Jõao Batista - São João Batista

Entrada gratuita

Instagram: @academicosvendanova

Onde acompanhar?

A programação completa também está no perfil do Instagram: @STBEV. O "Se Tem Broquin Eu Vou" é um coletivo apaixonado pelos blocos de rua da capital e publica uma cobertura completa do Carnaval de BH desde 2016.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata