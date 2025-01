A quase dois meses do carnaval, folia esquenta a agenda de eventos de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





A folia começa a tomar conta da capital mineira, a quase dois meses antes do reinado de Momo. Sexta-feira (10/1), n' Autêntica, a primeira edição do Pré-Carnaval do Balaio vai reunir as bandas dos blocos Asa de Banana, Batuque Coletivo, Bloco da Esquina, Atenção, Creuzebeck!, além das participações de Elisa de Sena, Heleno Augusto, Aninha Felipe, Ana Proença, Chris Mulato e as intervenções do Bloco da Cíclica, Xequerelas e Bloco Sou Vermelho. A folia começa a partir das 20h.



VIRADA NO MINAS

O ano novo no Minas Tênis Clube marcou também o início das comemorações de 90 anos do clube. Na festa da virada, Carlos Henrique Martins Teixeira, presidente do MTC, falou sobre a relevância do Minas no cenário nacional e internacional, e fez um paralelo entre passado, futuro, tradição e inovação. Apresentou o vídeo institucional comemorativo e lançou o site minas90anos.com.br com o propósito de contar sua história por meio dos associados, parceiros e colaboradores. “O nosso passado nos enche de orgulho, o presente nos inspira e o futuro nos chama a seguir essa jornada que atravessa gerações”, disse.



NIVER DA CALIXTO

Amigos de Aline Calixto têm encontro marcado com a cantora, quinta-feira (9/1), no Saruê, para comemorar o aniversário da sambista. Esse ano, o primeiro encontro do Bloco da Calixto com os foliões está marcado para 8 de fevereiro.

20 E POUCOS ANOS

Seguindo com a turnê que marca seus 70 anos, Fábio Jr. retorna a Belo Horizonte para única apresentação em 24 de janeiro, no Be Fly Hall



KRENAK E RIVANE

Ailton Krenak e Rivane Neuenschwander estão na pauta do Itaú Cultural, em São Paulo. Escritor, ambientalista e líder indígena, de origem do povo Krenak, Ailton será homenageado no projeto Ocupação, que ficará em cartaz de agosto a novembro. Já Rivane Neuenschwander terá a exposição “Susto” (nome provisório) ocupando três andares no museu, no segundo semestre, com curadoria de Fabiana Moraes.