Fernanda Torres e o filho, Joaquim Waddington no seriado "Diário de um Confinado"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria melhor atriz de drama neste domingo (5), e as buscas por ela dispararam com "Ainda Estou Aqui" e a possibilidade de levar um Oscar para o Brasil. Nesse contexto, também cresceu o interesse por curiosidades sobre sua vida pessoal.





Dados do Google Trends mostram que, desde ontem, as pessoas estão buscando quem são os filhos da atriz, além do interesse por quem são seu marido, pai e irmão.





Ela é casada com o diretor, produtor e roteirista Andrucha desde 1997, com quem tem dois filhos, Joaquim, 25, e Antonio, 16.





Joaquim é formado em filosofia e tem um perfil discreto nas redes sociais. Afilhado de Gilberto Gil, amigo de longa data de Andrucha, ele estreou no cinema com o filme "O Juízo" (2019), dirigido por seu pai e roteirizado por sua mãe. Também atuou na série "Sob Pressão" (2019), sendo a segunda vez que trabalhou com o Andrucha, que dirigiu a produção.

Já Antonio acompanhou a mãe durante a divulgação de "Ainda Estou Aqui" no Festival de Veneza. Ele também é discreto nas redes, apesar de ter um perfil aberto no Instagram, onde publicou apenas quatro fotos relacionadas a viagens que fez.





O pai da atriz é o ator Fernando Torres, que faleceu em 2008, aos 80 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. Ele e Fernanda Montenegro foram casados por 55 anos. Juntos, tiveram dois filhos: Fernanda e Claudio Torres, que também é diretor e roteirista.