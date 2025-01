Além de levar o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Filme de Drama, pelo papel de Eunice Paiva no filme "Ainda estou aqui", Fernanda Torres chamou atenção pelo seu look: um vestido longo, na cor preta e com as costas à mostra. O modelo, de mangas longas, gola alta e com uma fenda lateral na parte direita, é uma criação de alta costura do estilista belga Olivier Theyskens.





Passando uma imagem de impacto, o penteado para trás da atriz coloca seu rosto em evidência, deixando os brincos - do designer brasileiro Fernando Jorge, assim como outras joias - em destaque. Já a maquiagem suave, adaptada para eventos noturnos, foi assinada por Anthony Campbell.

Quem auxiliou a artista a compor o look minimalista preto, elogiado pela elegância, foi o stylist carioca Antonio Frajado, seu "parceiro" na moda há mais de 12 anos.





Em entrevista ao portal Splash, Frajado contou que a criação do visual da atriz foi um dos principais desafios de sua carreira. Isso porque a tarefa era conciliar a ocasião do tapete vermelho do Globo de Ouro com o respeito à história de "Ainda estou aqui", ambientada no período da ditadura militar. Cada detalhe foi pensado para harmonizar com a personalidade discreta da personagem.





"A gente sempre desejou que a roupa não fosse maior do que o personagem da Eunice Paiva e não fosse maior até mesmo do que a grandiosidade do tema", explicou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata