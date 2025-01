O público não deixou passar batido a reação da atriz Kate Winslet à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6/1). A artista venceu a categoria de melhor atriz em filme de drama, por seu trabalho em ‘Ainda estou aqui’, vencendo a estrela do clássico ‘Titanic’.









Na hora do anúncio, Kate aparece conversando com alguém, o que resultou em comparações com uma cena da série “Friends”. No 18º episódio da sétima temporada, Joey, interpretado por Matt LeBlanc, vai a uma premiação em Hollywood com Rachel (Jennifer Aniston). Quando ele perde a premiação, Joey reage mal, reclamando do resultado.





Toda vez que vejo a reação de quem perdeu alguma premiação eu lembro da reação do Joey perdendo o prêmio dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/0Uwf964QDt pic.twitter.com/1NvojzhHzX — predu (@opedrogodoy_) January 6, 2025

Um fã brasileiro não deixou passar batido. “A Kate Winslet trabalhada no Joey Tribbiani quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro”, escreveu. “A Kate Winslet bem assim quando anunciaram a Fernandinha como vencedora”, escreveu outro.





Segundo leituras labiais, Kate, na verdade, comemorou a vitória da brasileira. “Acho que consegui entender o que a Kate Winslet disse. ‘What a surprise..I told you, she is great!’’, apostou um perfil. No caso, ela teria dito “Grande surpresa… Eu te falei, ela é ótima!”.









Além de Winslet, Torres superou nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Pamela Anderson ("The last showgirl") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").