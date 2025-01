A vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro foi celebrada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou uma homenagem à atriz brasileira e ao filme “Ainda estou aqui”.





“Gravando esse vídeo para parabenizar a Fernanda Torres. Ontem fiquei até tarde aqui, acho que como todo o Brasil, todo mundo que ama cultura, ama arte e estava torcendo por ela, torcendo pelo filme. Parabenizar o Walter Salles por esse filme necessário. ‘Ainda estou aqui’ é um filme que precisa ser contado, que representa a história de muitas pessoas”, declarou.

“A história da família Paiva, assim como a história de tantas outras pessoas que sofreram com a ditadura, precisa ser contada. Precisamos acabar com esse fantasma. Viva o Cinema nacional, estamos juntos e queremos fazer, sim, cada vez mais políticas culturais para fortalecer a cultura brasileira, as nossas histórias”, afirmou.





Na legenda, ela reforçou a memória de Eunice Paiva. “Que alegria ver seu talento sendo reconhecido no mundo todo! Você é motivo de orgulho pra cultura brasileira e pra todos nós. Essa conquista é mais que merecida e reforça o quanto sua arte é gigante. Parabéns por honrar a memória de Eunice Paiva e Rubens Paiva, e de tantos brasileiros e brasileiras que dedicaram suas vidas à causa da liberdade e da democracia. Que momento maravilhoso”, escreveu.





Em entrevista ao portal Bnews, no aeroporto de Salvador (BA), a ministra voltou a falar do assunto. "Um presente para o Brasil, com certeza, fortalece essa nossa luta, afirmação da cultura brasileira. Ela é uma artista fantástica, todos nós sabemos do tamanho, da expressão da Fernanda Torres. Esse filme é importantíssimo, 'Ainda Estou Aqui', que conta a história do deputado Rubens Paiva, sua família, a mulher dele. Walter Sales sempre também ampliando, fortalecendo, Selton Mello, a própria Fernanda Montenegro. Então, nesse momento, estamos festejando essa conquista. O Brasil merece, o Brasil precisa e a cultura nacional representada positivamente", disse.