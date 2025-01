“Você viu a Fernanda Torres? Totalmente premiada”. Se você acessou as redes sociais nesta segunda-feira (6/1), deve ter visto essa frase. Ela se tornou um dos termos mais comentados na internet após a brasileira levar a estatueta de Melhor Atriz no Globo de Ouro. Mas o meme tem origem em outro momento icônico da atriz, protagonizado durante o programa “Que história é essa, Porchat?”, da GNT.

Na atração, exibida pela primeira vez em 2019, Torres contou como foi sua participação na edição de aniversário do “Altas horas”, de Serginho Groisman, gravado em 2004 no Morro da Urca no Rio de Janeiro, em que ela se jogou no chão e gritou “Luiz Melodia”. Em outro momento, ela tentou cantar com O Rappa, mas se atrapalhou com a letra.

“Eu tinha acabado de ser mãe. E quando você acaba de ter filho, você fica um pouco ‘cachorra raivosa’. Uma total falta de paciência”, contou. A situação ficou pior por conta de seu medo de andar de bondinho, para chegar até o local da gravação. “Quando chegou na véspera, entrou uma frente fria no Rio de Janeiro e tinha muito vento, começou a me dar medo, pensar nos meus filhos. Eu achava que o bondinho ia fechar”, disse.

Segundo ela, quando chegou à festa, ela já estava impaciente e ainda teve que esperar quatro horas para participar da gravação. “Quando foi chegando a hora de eu entrar, fiquei arrependida de ter ficado emburrada e quis reverter a impressão que eu deixei. Quis entrar animada, cantando ‘Vapor Barato'”, relatou.





A animação foi tanta que a reação da atriz causou controvérsia. “Alguns dias depois, liga a minha produtora e conta que tinham duas mulheres conversando na piscina. E uma comentou: ‘Você viu ontem, o programa de aniversário do Serginho Groismann? A Fernanda Torres totalmente drogada”, relembrou. O momento viraliza de tempos em tempos e agora ganhou uma nova versão, totalmente premiada. Veja algumas publicações:

