A atriz Fernanda Torres foi premiada por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". Dirigido por Walter Salles, o filme é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e acompanha a história da mãe dele, Eunice Paiva, o papel de Torres. O prêmio foi concedido pela Critics' Choice, a principal associação de críticos de cinema dos Estados Unidos.

Mãe de cinco filhos, Eunice lutou pelo reconhecimento de que seu marido havia sido torturado e morto pela ditadura militar, e a interpretação de Torres vem sendo elogiada em festivais de cinema. O longa estreou no Festival de Cinema de Veneza, em setembro, onde foi celebrado com o prêmio de melhor roteiro. Ele terá a sua estreia em São Paulo durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.



Congratulations to Fernanda Torres!

The actress and writer will receive the Actress Award - International Film for her role in @sonyclassics film “I’m Still Here,” at the Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television. ????



