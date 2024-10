A Academia Brasileira de Cinema já bateu o martelo a respeito do filme que representará o Brasil no Oscar 2025, cuja cerimônia ocorre em 2 de março. “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi escolha unânime, superando “Levante”, de Lillah Halla; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Saudade fez morada aqui dentro”, de Haroldo Borges; e “Sem coração”, da dupla Nara Normande e Tião.

Esta é só a primeira etapa da disputa pela estatueta de Melhor Filme Internacional. Outros países (exceto Estados Unidos) também inscreveram seus representantes e, agora, cabe aos votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood escolher os finalistas que brigarão pelo Oscar.



A lista prévia, com 15 nomes, sai em 17 de dezembro e os cinco indicados ao prêmio serão conhecidos em 17 de janeiro.

Atriz Elisa Zulueta no filme chileno "El lugar de la outra", cotado para disputar o Oscar Reprodução

Macedônia está fora



As inscrições se encerraram na última quarta-feira (2/10), reunindo produções de 73 países. A Macedônia do Sul justificou sua ausência, informando que não produziu nada que atendesse aos critérios da academia. O país já teve duas indicações. A última em 2019, com “Honeyland”, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, concorrendo nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Documentário em Longa-metragem.



Do Sudeste europeu – região onde fica a Macedônia do Sul –, quase todos os países mandaram filmes. Albânia enviou “Waterdop”, de Robert Budina; Bulgária, “Triumph”, de Petar Valchanov e Kristina Grozeva. A Sérvia tentará a estatueta com “Russian consul”, de Miroslav Lekic, e a Croácia com “Beautiful evening, beautiful day”, de Ivona Juka.

Conheça a história real que inspirou "Ainda estou aqui"







Já a Grécia, depois de um pleito caótico no qual o governo dissolveu o primeiro júri formado pela Academia Helênica de Cinema, indicou “Murderess”, do diretor Alexandros Papadiamantis.



O grande favorito desta região é o romeno “Three kilometres to the end of the world”, de Emanuel Parvu. O longa sobre os desdobramentos da homofobia extrema venceu o Queer Palm no Festival de Cannes, em maio deste ano.



Histórias reais

Outras duas apostas são de origem latina: o brasileiro “Ainda estou aqui”, que levou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, e o chileno "El lugar de la otra", de Maite Alberdi.



De semelhanças, os dois têm apenas o fato de se inspirarem em histórias reais. Baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme brasileiro acompanha a saga de Eunice (papel que Fernanda Torres divide com a mãe, Fernanda Montenegro) tentando encontrar o marido Rubens Paiva (Selton Mello), ex-deputado federal cassado que foi preso, torturado e morto pelo regime militar.



O filme chileno leva para as telas o assassinato cometido pela escritora María Carolina Geel (Francisca Lewin), que matou o amante na década de 1950. O foco, contudo, é a tímida Mercedes (Elisa Zulueta), assistente do juiz que conduz o caso. À medida que o julgamento avança, ela questiona a liberdade e a independência da mulher.

O Chile é um dos poucos países sul-americanos que ostenta uma estatueta – ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com “Uma mulher fantástica”, em 2018.

Terceira estatueta

A Argentina, que ganhou dois prêmios (com “A história oficial” e “O segredo dos seus olhos”, respectivamente, em 1985 e 2009), tenta a terceira estatueta com “Kill the jockey”, de Luis Ortega. A história do jóquei perseguido por um mafioso parece não ter agradado muito à crítica especializada, que não o incluiu entre os favoritos.



Também estão no páreo filmes que ganharam destaque nos últimos festivais, embora não sejam apontados como favoritos. É o caso de “Reinas”, de Klaudia Reinicke. Representando a Suíça, conta o reencontro inesperado de duas irmãs pequenas, prestes a se mudar do país, com o pai ausente. O longa foi bem recebido tanto em Locarno, Berlim e Sundance.



Nesse rol, também está o palestino “From ground zero”, projeto do cineasta Rashid Masharawi que reúne 22 curtas-metragens sobre a guerra em Gaza.

Zoe Saldaña estrela o filme francês "Emilia Pérez", elogiado pela crítica Reprodução







Fortes candidatos são o filme francês “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, estrelado por Selena Gomez, Zoë Saldaña e Karla Sofía Gascón; o alemão “The seed of the sacred fig”, de Mohammad Rasoulof, e o italiano “Vermiglio”, de Maura Delpero.



O primeiro conta a história de um narcotraficante que decide se aposentar e se tornar a mulher que sempre sonhou em ser. O representante da Alemanha traz os abusos cometidos por um magistrado conforme vai acumulando poder. E o terceiro mostra as mudanças que um forasteiro desertor pode trazer a um povoado.



As apostas são França, Alemanha, Brasil, Chile e Itália – ou Romênia no lugar de um desses países. Porém, tratando-se do Oscar, que vira e mexe traz grandes surpresas, tudo pode acontecer…

OS INSCRITOS

Longas na briga por uma vaga para disputar o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025:

Brasil

"Ainda estou aqui", de Walter Salles



Bélgica

"Julie keeps quiet", de Leonardo Van Dijl



México

"Sujo", de Astrid Rondero e Fernanda Valadez



Canadá

"Universal language", de Matthew Rankin



Espanha

"Saturn return", de Isaki Lacuesta e Pol Rodríguez



Reino Unido

"Santosh", de Sandhya Suri



Argentina

"Kill the jockey", de Luis Ortega



Suíça

"Reinas", de Klaudia Reynicke



Letônia

"Flow", de Gints Zilbalodis



Japão

"Cloud", de Kiyoshi Kurosawa



Geórgia

"The antique", de Rusudan Glurjidze



Senegal

"Dahomey", de Mati Diop



Dinamarca

"The girl with needle", de Magnus von Horn



Portugal

"Gran tour", de Miguel Gomes



Romênia

"Three kilometres to the end of the world", de Emanuel Parvu



Chile

"El lugar de la otra", de Maite Alberdi



Alemanha

"The seed of the sacred fig", de Mohammad Rasoulof



França

"Emilia Pérez", de Jacques Audiard



China

"The sinking of Lisbon Maru", de Fang Li



Irã

"In the arms of the tree", de Babak Khajehpasha



Itália

"Vermiglio", de Maura Delpero



Jordânia

"My sweet land", de Sareen Hairabedian



Vietnã

"Peach blossom, Pho and piano", de Phi Tien Son



Paquistão

"The Glassworker", de Usman Riaz



Filipinas

"And so it begins", de Ramona Diaz



Argélia

"Algiers", de Chakib Taleb-Bendiab



Cazaquistão

"Bauryna Salu", de Askhat Kuchinchirekov



Índia

"Laapataa ladies", de Kiran Rao



Grécia

"Murderess", de Alexandros Papadiamantis



Malta

"Castillo", de Abigail Mallia



Venezuela

"Children of Las Brisas", de Marianela Maldonado



Albânia

"Waterdop", de Robert Budina



Indonésia

"Women from Rote Island", de Jeremias Nyangoen



Colômbia

"La Suprema", de Felipe Holguín Caro



Egito

"Flight 404", de Hani Khalifa



Bolívia

"Own hand", de Rodrigo Patiño



Croácia

"Beautiful evening, beautiful day", de Ivona Juka



Quênia

"Nawi", de Apuu Mourine, Kevin Schmutzler e Tobias Schmutzler



Equador

"Behind the mist", de Sebastián Cordero



Sérvia

"Russian consul", de Miroslav Leki?



Panamá

"Wake up mom", de Arianne Benedetti



Nepal

"Shambhala", de Min Bahadur Bham



Turquia

"Life", de Zeki Demirkubuz



Quirquistão

"Heaven is beneath mother's feet", de Ruslan Akun



Holanda

"Memory Lane", de Jelle de Jonge



Palestina

"From ground zero", de Rashid Masharawi



Uruguai

"The door is there", de Juan e Facundo de Ponce León



Camboja

"Meeting Pol Pot", de Rithy Panh



Áustria

"The devil's bath", de Veronika Franz e Severin Fiala



Finlândia

"Family time", de Tia Kouvo



Coreia do Sul

"12.12: The day", de Kim Sung-su



Estônia

"Views of Lake Biwa", de Marko Raat



Islândia

"Touch", de Baltasar Kormákur



Lituânia

"Drowning dry", de Laurynas Bareisa



Peru

"Yana-wara", de Óscar e Tito Catacora



Eslovênia

"Family therapy", de Sonja Prosenc



Costa Rica

"Memories of a burning body", de Antonella Sudasassi Furniss



Ucrânia

"La palisiada", de Philip Sotnychenko



Hong Kong

"Twilight of the warriors: Walled in", de Cheang Pou-soi



Suécia

"The last journey", de Filip Hammar e Fredrik Wikingsson



Armênia

"Yasha and Leonid Brezhev", de Edgar Baghdasaryan



Marrocos

"Everybody loves Touda", de Nabil Ayouch



Taiwan

"Old fox", de Hsiao Ya-chuan



República Tcheca

"Waves", de Jirí Mádl



Iraque

"Baghdad Messi", de Sahim Omar Khalifa



Noruega

"Armand", de Halfdan Ullmann Tondel



Irlanda

"Kneecap", de Rich Peppiatt



Israel

"Come closer", de Tom Nesher



Hungria

"Semmelweis", de Lajos Koltai



Bulgária

"Triumph", de Kristina Grozeva e Petar Valchanov



Eslováquia

"The hungarian dressmaker", de Iveta Grofová



Tunísia

"Take my breath", de Nada Mezni Hafaiedh



Bangladesh

"The Wrestler", de Iqbal Hossain Chowdhury