O musical "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, foi selecionado pela França para competir na categoria de melhor filme estrangeiro na cerimônia do Oscar, em março de 2025, anunciou, nesta quarta-feira (18), o Centro Nacional de Cinematografia (CNC) francês.

O filme, em espanhol, é uma mistura de thriller e musical que narra o arrependimento de um traficante de drogas mexicano que decide mudar de vida e começar a sua transição.

O longa ganhou o Prêmio do Júri no último Festival de Cannes e ganhou um prêmio coletivo por suas protagonistas, a atriz trans espanhola Karla Sofía Gascón, as atrizes americanas Zoe Saldaña e Selena Gomez e a atriz mexicana Adriana Paz.

Gascón foi a primeira atriz trans a ganhar esse prêmio em Cannes.

