O barítono sul-coreano Taehan Kim – vencedor do concurso Rainha Elisabeth da Bélgica em 2023 – se apresenta pela primeira vez no Brasil, interpretando canções do repertório alemão com a Filarmônica de Minas Gerais, nesta quinta (10/10) e sexta-feira (11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto).

O regente convidado Vincent de Kort complementa o programa com uma das peças mais célebres de Schubert, a “Sinfonia nº 8, Inacabada”, e todo o contraste contido nos prelúdios sinfônicos da ópera “Lohengrin”, de Wagner.

Taehan Kim venceu uma série de competições internacionais de canto, além do Rainha Elisabeth. O barítono realiza sua primeira turnê internacional como solista, passando por Brasil, Bélgica e Coreia. Também neste ano iniciará estudos na Ópera Estatal de Berlim.

No programa de sua estreia com a Filarmônica de Minas Gerais, também há clássicos do repertório vocal alemão escritos por Wagner, Mahler, Richard Strauss e Korngold. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria local, com valores variando entre R$ 39,60 (inteira, mezanino) e R$ 180 (camarote, inteira). Meia-entrada conforme a lei. Informações: (31) 3219-9000.