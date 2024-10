O projeto Sempre um Papo recebe nesta quinta-feira (10/10), às 19h30, no auditório da Cemig, os escritores Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman para falar do livro “Filosofia ao pé do ouvido: felicidade, ética, amizade e outros temas” (Papirus). A obra, que nasceu a partir de uma série de lives realizada pela dupla durante a pandemia, propõe abordagens filosóficas, de forma leve e acessível, sobre vários temas.

Brenman recorda que, com todo mundo confinado por causa da COVID-19 e o ambiente digital servindo de ponte para encontros, propôs uma live a Barros Filho. “A ideia era fazer uma coisa descontraída, num sábado, falando de filosofia e de temas que a gente curte. Realizamos a primeira experiência pensando nas pessoas em casa fazendo um lanche, enquanto poderiam nos ouvir. Foi uma delícia de conversa”, diz.



Nem tão difícil assim...



O sucesso de audiência estimulou novas lives, que deram origem ao livro publicado pela Papirus. Brenman considera que “Filosofia ao pé do ouvido” aproxima temas complexos e pensadores considerados “difíceis” de qualquer pessoa.

“Acho Clóvis um dos maiores explicadores que temos. Ele é um tradutor brilhante de complexidades. Trazer esses temas filosóficos, conceituais, para quem não está acostumado é o começo da caminhada. É uma porta que a gente abre”, destaca.

Filosofia para o cotidiano



O autor chama a atenção para o fato de que, nas sessões de autógrafos, o público é predominantemente jovem. A dinâmica das lives, replicada no livro, consistia em Brenman chegar com uma pergunta para Barros Filho – sobre coragem, por exemplo.



“Escrevo e pesquiso literatura, então tenho repertório grande de histórias. Clóvis trazia conceitos filosóficos que me remetiam a elas, a conversa ia se desenrolando a partir daí. Temos uma sintonia muito boa”, comenta.

Clichês necessários

A filosofia faz parte da vida, ele afirma. Alerta que se trata de um clichê, mas clichês precisam ser ditos. “Brecht falava muito isso, porque a rotina cega as pessoas, é um trator da alma. No momento que a pessoa percebe que está sendo massacrada pela rotina, pensa na vida, pensa no que gosta de fazer ou em como lidar com os relacionamentos. Enfim, toda hora em que a pessoa se permite refletir sobre a própria vida e sobre seu entorno é filosofia”, pontua.

O guia de filósofos para enfrentar tempos de incerteza



A filosofia está muito próxima de qualquer um, diz Ilan Brenman. A questão é colocá-la em palavras – o que a dupla busca fazer com o livro que lança hoje no projeto Sempre um Papo, com mediação de Afonso Borges.



“Sócrates falava que a filosofia começa com o assombro, com o questionamento. Se você abre a cabeça e se identifica com aquilo, você entende o que Nietzsche estava falando. Sem se dar conta, você está pensando em coisas que filósofos da Antiguidade também estavam pensando”, garante Brenman.



Autores best-sellers



Clóvis de Barros Filho é doutor pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Tem mais de 30 livros publicados sobre ética, felicidade, autoconhecimento e valores.

Ilan Brenman, também escritor best-seller, com mais de 80 livros, desfruta de reconhecimento internacional. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas – entre eles, alemão, chinês, francês, romeno, grego e turco –, premiadas tanto no Brasil quanto no exterior. É bacharel em psicologia pela PUC-SP e doutor pela Faculdade de Educação da USP.

SEMPRE UM PAPO

Ilan Brenman e Clóvis de Barros Filho comentam o livro “Filosofia ao pé do ouvido: felicidade, ética, amizade e outros temas”, nesta quinta-feira (10/10), às 19h30, no auditório da Cemig (Rua Alvarenga Peixoto, 1.200, Santo Agostinho). Entrada franca, por ordem de chegada.