SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem são as duplas que vão concorrer ao prêmio na próxima edição do Big Brother Brasil? A Globo vai divulgar na próxima quinta-feira (9) os nomes dos participantes do BBB 25, que vão entrar na casa acompanhados de alguém que escolheram previamente.

O anúncio dos futuros confinados será feito diretamente da casa mais vigiada do Brasil e transmitido pela Globo ao longo de sua programação diária. Tadeu Schmidt estará acompanhado do time de transmissão do reality.





Beatriz Reis e Thiago Oliveira, da Rede BBB, vão repercutir os perfis ao vivo com convidados especiais ao vivo pelo Globoplay.





Antes do anúncio, na próxima terça-feira (7), estreia o "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada". A produção celebra as 24 edições já exibidas e será dividida em quatro episódios, exibida em quatro dias consecutivos, até 10 de janeiro, na Globo após "Mania de Você".





BBB 25 estreia em 13 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt. Dividido em duplas, os brothers e sisters desta temporada têm o desafio de lidar com os laços construídos antes do jogo enquanto, do lado de dentro do confinamento, batalham por um prêmio milionário.