Os desfiles de passarela do carnaval 2025 em Belo Horizonte já tem novo local definido para substituir o antigo trajeto da Avenida Afonso Pena, no Centro. A competição será realizada na Avenida dos Andradas, atendendo a pedidos dos representantes das escolas de samba e dos blocos caricatos da cidade. Também já foi estabelecido a ordem de apresentação de cada grupo (lista abaixo).

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), a nova localização oferece uma extensão maior, o que proporcionará ampliação do percurso e melhor experiência para os integrantes das agremiações e o público presente. Um sorteio foi realizado nesta segunda-feira (18/11) para definir a ordem dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial.

O período oficial do Carnaval de BH é de 15 de fevereiro a 9 de março, e as apresentações vão acontecer nos dias 3 e 4 de março.

Confira abaixo a ordem das apresentações do Concurso de 2025:



1 - Triunfo Barroco

2 - Cidade Jardim

3 - Estrela do Vale

4 - Imperatriz de Venda Nova

5 - Imperavi de Ouros

6 - Acadêmicos de Venda Nova

7 - Bem-Te-Vi

8 - Canto da Alvorada

Premiação

Para se tornar campeã da folia em 2025, as Escolas devem obter as maiores notas em nove quesitos. São eles: desempenho da bateria, qualidade do samba-enredo, coesão do conjunto, criatividade do enredo, beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, talento do mestre-sala e da porta-bandeira e harmonia geral da apresentação.

As vencedoras do Grupo Especial receberão R$ 101,13 mil pelo primeiro lugar, R$ 56,18 mil pelo segundo e R$ 28,1 mil pelo terceiro.

Além disso, as Escolas de Samba dos Grupos Especial e Acesso que conseguirem a maior nota nos quesitos bateria, samba-enredo, casal de mestre sala e porta-bandeira e comissão de frente serão agraciadas com o valor de R$ 21,2 mil.

Auxílio financeiro

A PBH vai oferecer ainda auxílio de R$ 258,43 mil para cada uma das escolas de samba do Grupo Especial, e R$ 155,1 mil para o Acesso. O montante total investido será de R$ 2.842.940,00.