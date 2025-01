De Gilberto Gil ao duo pop oitentista britânico Roxette, passando por Roberto Carlos, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Liniker, Ludmilla, The Offspring, Lauana Prado e até Demônios da Garoa. Todos se apresentarão em Belo Horizonte, ao longo deste 2025, compondo um caleidoscópio rítmico capaz de agradar aos mais variados públicos.



Quem abre o calendário de shows é Humberto Gessinger, ex-líder dos Engenheiros do Hawaii. Com duas apresentações (já esgotadas) nos próximos dias 17 e 18, no BeFly Hall, ele apresenta a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, com releituras de sucessos dos álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” (2004) e “Acústico Novos Horizontes” (2007).



Ainda neste mês, Fábio Jr. sobe ao mesmo palco com o show “Bem mais que os meus 20 e poucos anos”, comemorando seus 70 anos. Saulo Fernandes leva o axé pop de “Saulo, som e sol”, para a Lagoa dos Ingleses. E Liniker apresenta a turnê do disco “Caju”, que foi lançado em agosto passado.



Fevereiro terá Roupa Nova se apresentando no Palácio das Artes e Ludmilla trazendo seu projeto de pagode “Numanice” de volta à capital mineira. Embora os ingressos da pré-venda estejam esgotados, o local em que a cantora vai se apresentar ainda não foi divulgado.



Demônios da Garoa

Seguindo o calendário, março vai ter The Offspring, Pitty e Blitz no BeFly Hall; Roxette no Minascentro; e Lobão, Alceu Valença e Demônios da Garoa no Palácio das Artes. Os sambistas paulistas, aliás, estão comemorando 80 anos.



Da formação original, contudo, não há ninguém. Hoje, o grupo é composto por Everson Pessoa (voz e violão), Dedé Paraíso (voz e violão de 7 cordas), Sérgio Rosa (voz e afoxé) e Ricardinho Rosa (voz e pandeiro), estes dois últimos, respectivamente, filho e neto de Arnaldo Rosa, um dos integrantes originais do grupo.



Renato Teixeira, Capital Inicial, Zeca Baleiro e Ritchie chegam a Belo Horizonte em abril. Renato lança a turnê “Estrada eu sou”, que descreve suas andanças pelo Brasil, ao longo dos quase 50 anos de carreira. Já a banda brasiliense Capital Inicial celebra quatro décadas recriando a atmosfera desplugada do álbum “Acústico MTV: Capital Inicial” (2000).



Zeca Baleiro traz show intimista, apenas com voz e piano. E Ritchie, após o sucesso da turnê comemorativa de 40 anos do disco “Voo de coração”, retorna com espetáculo recheado de hits.



A grande novidade do mês, contudo, é o encontro inédito entre O Teatro Mágico e Móveis Coloniais de Acaju, banda que retoma a agenda de apresentações após 10 anos de hiato. O show será no BeFly Hall, no dia 12 de abril, e terá canções dos dois grupos no repertório.



Fechando o mês, Flávio Venturini celebra 50 anos de trajetória com o show “Minha história”, no Palácio das Artes.



“Matraga" e “Tempo rei”

Maio reserva um mix de atrações: novas apresentações da ópera “Matraga”, da Fundação Clóvis Salgado, sertanejo de Lauana Prado, pop romântico do 5 a Seco e o eterno Rei Roberto Carlos apresentando o show “Eu ofereço flores”, no Mineirinho.



O primeiro semestre de 2025 ainda terá outros grandes destaques, como Gilberto Gil, que apresenta sua turnê de despedida, “Tempo rei”.



Para o segundo semestre, o calendário de shows ainda é incerto. A única atração confirmada até o momento são os Paralamas do Sucesso, que se apresentam no BeFly Hall no dia 30 de agosto. Apesar da incerteza, a julgar pelas atrações do primeiro semestre, os próximos meses devem continuar com shows de artistas de peso para todos os gostos.

O cantor e compositor Roberto Carlos Marcos Vieira - 23/9/2022/EM/D.A Press



CALENDÁRIO

Confira apresentações previstas para este semestre em BH

• 17 e 18/1 – Humberto Gessinger, no BeFly Hall (ingressos esgotados)



• 24/1 – Fábio Jr., no BeFly Hall



• 25 e 26/1 – Liniker, no Befly Hall



• 25/01 – Saulo, na Lagoa dos Ingleses



• 5 e 6/2 – Roupa Nova, no Palácio das Artes



• 14/2 – Ludmilla, com Numanice em lugar ainda a definir



• 5/3 – The Offspring, no BeFly Hall



• 15/3 – Lobão, no Palácio das Artes



• 15/3 – Pitty, no BeFly Hall



• 21/3 – Roxette, no Minascentro



• 22/3 – Alceu Valença, no Palácio das Artes



• 22/3 – Blitz, no BeFly Hall



• 29/3 – Demônios da Garoa, no Palácio das Artes



• 4/4 – Renato Teixeira, no Palácio das Artes



• 5/4 – Capital Inicial, no BeFly Hall



• 11/4 – Zeca Baleiro, no Palácio das Artes



• 12/4 – Ritchie, no Palácio das Artes



• 12/4 – O Teatro Mágico e Móveis Coloniais de Acaju, no BeFly Hall



• 26/4 – Flávio Venturini, no Palácio das Artes



• 17 a 20/5 – Ópera Matraga, no Palácio das Artes



• 23/5 – 5 a Seco, no Cine Theatro Brasil Vallourec



• 24/5 - Lauana Prado, em lugar ainda a definir



• 31/5 – Roberto Carlos, no Mineirinho



• 14/6 – Gilberto Gil, na Arena MRV