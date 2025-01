Com direção de James Gunn, "Superman: O legado" tem David Corenswet no papel de Clark Kent e estreia prevista para o dia 10 de julho



Neste 2025, os cinéfilos brasileiros estão, mais do que nunca, com as atenções voltadas para o Oscar. No próximo dia 17, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulga os indicados à estatueta, entre os quais os brasileiros esperam ver a atriz Fernanda Torres e o longa “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.



Mas o ano promete também grandes lançamentos na seara das franquias, a aposta das distribuidoras para levar multidões às salas, ainda não totalmente recuperadas do impacto da pandemia do novo coronavírus.



Confira a seguir as datas de 10 lançamentos que envolvem a expectativa de grande público e muita diversão.

“Chico Bento e a goiabeira maraviosa”(9 de janeiro)

Depois de “Turma da Mônica: Laços” (2019), “Lições” (2021) e “Reflexos do medo (2024)”, a nova adaptação dos quadrinhos de Mauricio de Sousa chega aos cinemas na próxima quinta-feira (9/1).



No longa, Chico Bento é interpretado pelo mineiro natural de Cana Verde Isaac Amendoim. Com o projeto de construção de uma rodovia na Vila Abobrinha, a preciosa goiabeira de Nhô Lau (Luis Lobianco) é ameaçada.



Para salvar a árvore, Chico reúne os amigos Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Tábata (Lorena de Oliveira) e Hiro (Davi Okabe) para uma aventura que vai agitar a vida na roça.



“Capitão América: Admirável mundo novo” (13 de fevereiro)

Em “Vingadores: Ultimato” (2019), Steve Rogers (Chris Evans) confiou o escudo do Capitão América a Sam Wilson (Anthony Mackie), o Falcão. Seis anos depois do lançamento do filme que marcou o fim da quarta fase da Marvel, Wilson finalmente assume o manto do super-herói americano.



Dirigido por Julius Onah, “Admirável mundo novo” é ambientado sob o início do mandato de um novo presidente americano, Thaddeus Ross (Harrison Ford). Após um incidente internacional, Sam Wilson se envolve em uma conspiração que coloca em jogo sua legitimidade como novo Capitão América.



O longa marca a inclusão do personagem Thunderbolt Ross, ou Hulk Vermelho, no Universo Cinematográfico Marvel.



“Branca de Neve” (20 de março)

Primeiro longa-metragem da Disney, “Branca de Neve e os sete anões”, de 1937, ganha versão em live action. Seguindo a tradição de adaptar filmes clássicos do estúdio, como “Cinderela”, “A Bela e a Fera” e “Aladdin”, “Branca de Neve” deve se manter fiel ao material original, com poucas modificações.



Protagonizado por Rachel Zegler (“Jogos Vorazes – A cantiga dos pássaros e serpentes”), o filme acompanha a princesa Branca, que encontra abrigo em uma casa habitada por sete anões, após a madrasta (Gal Gadot) tentar matá-la por invejar sua beleza. O longa tem direção de Mark Webb (“500 dias com ela”) e roteiro de Greta Gerwig (“Barbie”) e Erin Cressida Wilson.



“Mickey 17” (17 de abril)

Adaptação do romance “Mickey7”, publicado em 2022 por Ashton Edward. Dirigido por Bong Joon Ho, de “Parasita” (2019), o filme tem Robert Pattinson no papel de Mickey.



Em uma sombria realidade futurista, os tripulantes enviados em missões espaciais são descartados ao enfrentar perigos e substituídos por clones que assumem suas tarefas. No caso de Mickey, seu 17º clone sobrevive ao descarte de sua equipe no espaço, decidindo voltar para a nave e disputar o seu lugar na missão com o novo sucessor já criado.



“Como treinar o seu dragão” (12 de junho)

Nos três filmes de animação lançados pela Dreamworks ao longo da última década, o público acompanha uma sociedade Viking atormentada por dragões, considerados uma espécie perigosa. No entanto, Soluço, filho do chefe da tribo, encontra um raro dragão em um de seus passeios pela floresta, o fúria da noite Banguela, e inicia uma jornada de amizade e contestação.



Em 2025, a saga volta aos cinemas em formato live action. Mason Thames será Soluço, Nico Parker interpretará Astrid e Gerard Butler será o chefe Stoico.

“Superman” (10 de julho)

Novo filme do Homem de Aço é dirigido por James Gunn, cineasta responsável pela elogiada trilogia “Guardiões da Galáxia”, da Marvel.



Em “Superman: O legado”, Clark Kent (David Corenswet) precisa lidar com sua origem kryptoniana e com a morte recente do seu pai, Jonathan. Após o fim do universo estendido da DC com o lançamento de “Aquaman 2: O reino perdido”, em 2023, “Superman” marca uma nova fase do estúdio. Além de Corenswet, Rachel Brosnahan ("Maravilhosa Sra. Maisel") e Milly Alcock ("A casa do dragão") fazem parte do elenco, interpretando Lois Lane e Supergirl, respectivamente.



“Quarteto Fantástico: Primeiros passos” (24 de julho)

Após a Marvel tentar emplacar a história da equipe em dois momentos, lançando adaptações nos cinemas em 2005 e 2015, esta nova produção, dirigida por Matt Shakman, terá Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kurby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa.

Em um cenário centrado nos anos 1960, mas com elementos futurísticos, a equipe irá enfrentar Galactus (Ralph Ineson) e a versão feminina do conhecido vilão dos quadrinhos, o Surfista Prateado, interpretada por Julia Garner.



“Wicked 2” (20 de novembro)

A continuação da história de Elphaba e Glinda chega aos cinemas um ano após o lançamento de sua primeira parte. Adaptando agora o segundo ato do musical, a trama irá acompanhar a caçada pela temida Bruxa Má do Oeste, além de incluir a chegada de Dorothy à mágica terra de Oz.



Na trilha sonora, os fãs do musical aguardam ansiosamente as versões de Ariana Grande, Cynthia Erivo e Jonathan Bailey dos sucessos “As long as you’re mine”, “No good deed” e “For good”.



“Zootopia 2” (26 de novembro)

Uma cidade habitada por animais falantes conquistou o público em 2016. No primeiro filme de “Zootopia”, da Pixar, a coelha Judy Hopps se muda do interior para a cidade grande, com o sonho de se tornar uma policial. O encontro com a raposa Nick Wilde, no entanto, faz com que Judy precise investigar um caso envolvendo animais desaparecidos.



No segundo filme da franquia, Judy e Nick retomam sua parceria para resolver um novo mistério na metrópole.



“Avatar: Fogo e cinzas” (18 de dezembro)

Terceiro filme da franquia “Avatar”, criada por James Cameron, acompanha o casal Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) com seus filhos, enquanto eles se unem a uma nova tribo Na’vi (as conhecidas criaturas azuis).



Diferentemente das produções anteriores, que destacavam os humanos como vilões, a nova trama terá o próprio povo como antagonista. Além disso, assim como os Na’vis apresentados no segundo filme tinham relação com a água, este clã será conectado às cinzas.

*Estagiárias sob supervisão da editora Silvana Arantes