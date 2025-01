Lenine fez show no Parque Municipal, na edição 2024 da Virada Cultural, realizada no mês de agosto



A Prefeitura de Belo Horizonte lançou os editais para a realização da 6ª edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte – FLI-BH e da 10ª edição da Virada Cultural, ambos em 2025.



Interessados devem entregar suas propostas entre 23/1 e 27/1, das 10h às 12h, e das 14h às 17h, na Diretoria da Política de Festivais, localizada na sede da Fundação Municipal de Cultura (Avenida Augusto de Lima, 30, 4° andar, Centro). Os editais estão disponíveis no site da prefeitura.



Para o FLI-BH, o valor repassado pelo município é de R$ 1 milhão, que deverá ser revertido em programação gratuita, presencial, ao longo de cinco dias, composta por saraus, slams (batalhas de versos e campeonatos de poesia), recitais, rodas de conversa, debates, lançamento de livros – envolvendo, prioritariamente, convidados locais, “mas também nacionais e internacionais”, de acordo com documento da Fundação Municipal de Cultura.



A coordenação do festival deverá selecionar 20 editoras, “bem como autores, livrarias etc., para compor o Espaço Literário, que contenha feira de livros e publicações, infraestrutura para lançamento de livros, em formato presencial”. E, ainda, montar programação levando em conta todas as faixas etárias (infantil, juvenil, adulto e idoso) e pautas identitárias, além de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência.



“É importante que a programação contemple pelo menos 40% de atividades voltadas à cultura da infância e o público infantil, desde a primeira infância até a pré-adolescência”, ressalta o edital.



Há ainda a determinação de quantidade mínima de oficinas especializadas, rodas de leitura, mesas de debate, contação de histórias para o público infantil e atividades multiáreas, como performances e pocket shows. Outra exigência é a realização de atividades integradas com equipes das Bibliotecas Públicas Municipais da Fundação Municipal de Cultura, composta pelas bibliotecas dos Centros Culturais.



110 atrações

Para a Virada Cultural, o valor repassado pelo município é de R$ 2,5 milhões, que deverá ser revertido em 24 horas ininterruptas de programação gratuita. O evento deverá contar com aproximadamente 110 atrações, sendo 90 artistas locais, quatro atrações de médio e grande impacto, e 16 atividades para a composição da programação associada e parceira por meio de articulações com instituições e equipamentos culturais da cidade.



O documento, no entanto, alerta: “É necessário garantir a inexistência de propostas/atrações de cunho doutrinário religioso, que façam apologia ao crime, ou que promovam ou incitem o preconceito (inclusive de origem, raça, etnia, cor, gênero identidade sexual e geracional) ou qualquer forma de discriminação”.



O edital estabelece ainda que a programação contemple “diversas áreas artísticas e culturais, como artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, moda, design, música, games, bem-estar e saúde, gastronomia, dentre outras”.



A divulgação dos resultados da etapa competitiva está prevista para ocorrer entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, no Diário Oficial do Município e no site pbh.gov.br. Após essa etapa, haverá prazo para envio de solicitações de recursos e, somente depois disso será divulgado o resultado final, cuja data ainda não foi definida, de acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Municipal de Cultura.