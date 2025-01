Neste 1° de janeiro de 2025, as redes de cinema de Belo Horizonte funcionam normalmente, com programação que atende públicos de idades e gostos distintos. Longas de animação, dramas e comédias nacionais e internacionais de países como Tailândia, Uruguai e Espanha estão em cartaz.



O drama brasileiro “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, completa oito semanas de exibição, com mais de 3 milhões de espectadores. Protagonizado por Fernanda Torres, no papel de Eunice Paiva, o filme está entre os 15 pré-selecionados ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.



“Ainda estou aqui” é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado federal Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar. A trama acompanha a luta de sua viúva pelo reconhecimento do assassinato do marido, ao mesmo tempo em que cria sozinha os cinco filhos do casal.



Continuação do blockbuster brasileiro que estreou há 24 anos, “O auto da compadecida 2” chegou aos cinemas na última quarta-feira (25/12). Com direção de Guel Arraes, que assinou também o filme original, a comédia baseada na obra de Ariano Suassuna apresenta novas aventuras de Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele).



Com o retorno de Virgínia Cavendish ao papel de Rosinha e a estreia de Taís Araújo na pele d’A Compadecida, personagem anteriormente interpretada por Fernanda Montenegro, o enredo do longa aborda as implicações do retorno de João Grilo à Taperoá, depois de 20 anos desaparecido. Assim como “Ainda estou aqui”, “O auto da compadecida 2” está em cartaz no UNA Cine Belas Artes, no Cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas e em salas das redes Cineart e Cinemark.



Outra opção nacional é “As polacas”, de João Jardim, que tem exibição às 16h10, no UNA Cine Belas Artes. Protagonizado por Valentina Herszage (também no elenco de “Ainda estou aqui”, como Veroca), o filme acompanha Rebeca, uma imigrante polonesa que, fugindo da Primeira Guerra Mundial, chega ao Brasil para se encontrar com o marido. Ela acabará sabendo que o marido está morto e sendo vítima de uma rede de exploração sexual.



Família

Se o objetivo é curtir o cinema com toda a família, os filmes dos estúdios Disney “Moana 2” e “Mufasa: O rei leão” são boas alternativas. O primeiro, continuação do longa de animação lançado em 2016, volta a acompanhar Moana, agora uma navegadora experiente, em busca da ilha perdida que pode unir seu povo.



“Mufasa”, por outro lado, conta uma história anterior à de “O rei leão”. Se Simba é o protagonista do desenho lançado pela Disney nos anos 1990, dessa vez é Mufasa, seu pai, que assume o papel central. O longa aborda sua relação conflituosa com o irmão Taka, o herdeiro da linhagem real que assumiria o nome Scar.



Para os fãs de Sonic, o terceiro filme da franquia segue o trio de heróis Sonic, Knuckles e Tails na luta contra o vilão Shadow. A produção baseada no videogame é dirigida por Jeff Fowler e tem Ben Schwartz, Jim Carrey e Keanu Reeves no elenco.



Entre os filmes internacionais em cartaz, destacam-se o pré-selecionado ao Oscar “Como ganhar milhões antes que a avó morra”, do tailandês Pat Boonnitipat, “Os sonhos de Pepe”, filme uruguaio sobre o ex-presidente José Mujica, dirigido por Pablo Trobo, e “O quarto ao lado”, o primeiro longa em inglês do espanhol Pedro Almodóvar, que tem Tilda Swinton e Julianne Moore como protagonistas. As três produções estão em cartaz no UNA Cine Belas Artes às 20h30, 13h50 e 14h, respectivamente.



