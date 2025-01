O remake do clássico de terror "Nosferatu" dirigido por Robert Eggers tem Lily-Rose Depp e Bill Skarsgard no elenco

O ano de 2025 começa com um número minguado de estreias nos cinemas – apenas dois longas entram no circuito comercial em BH nesta quinta-feira (2/1) –, contudo são produções cercadas de expectativas em seus respectivos nichos.



No universo geek, todos os olhos estão voltados para a live-action “Sonic 3 – O filme”. Com direção de Jeff Fowler, que também esteve à frente das duas produções anteriores, o filme baseado no videogame da Sega acompanha a história do ouriço Sonic, do equidna Knuckles e da raposa Tails na luta contra um poderoso vilão que surge misteriosamente.



Ben Schwartz, Idris Elba e Colleen O'Shaughnessey voltam para fazer as vozes de Sonic, Knuckles e Tails; e Jim Carrey encarna novamente o cientista histriônico Dr. Robotinik. Neste terceiro filme, no entanto, ele também dá vida à Gerald Robotnik, avô de Dr. Robotnik.



“Sonic 3” estreou nos EUA no último dia 20 de dezembro e já ultrapassou os US$ 100 milhões em arrecadação naquele país. No Brasil, fez pré-estreia em 25 de dezembro e teve a segunda maior bilheteria do fim de semana – a liderança ficou com “O auto da Compadecida 2” –, segundo o banco de dados Filme B.



“Nosferatu”

Outra estreia rodeada de expectativas nesta quinta é o remake de “Nosferatu”. Dirigido por Robert Eggers e com Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp no elenco, o novo longa ressuscita a aura tétrica do clássico do expressionismo alemão de F.W. Murnau (1888-1931), lançado em 1922.



A trama é bastante fiel, embora não oficial, ao “Drácula”, de Bram Stoker – a viúva de Stoker, inclusive, processou F.W. Murnau à época e ganhou a causa por quebra de direitos autorais.



No filme, Thomas Hutter (Nicholas Hoult) é um advogado inexperiente que vê a chance de galgar na profissão, se conseguir um caso na Transilvânia. A ideia, contudo, não agrada a esposa Ellen (Lily-Rose Depp), que insiste para que Hutter fique. Sem ouvi-la, ele vai para a Transilvânia e se instala no castelo do Conde Orlok (Bill Skarsgard), que o contratou como advogado.



Orlok está longe da figura romantizada que nos habituamos a ver em filmes de vampiros. Ele é asqueroso e medonho. Está sempre às sombras e mais parece um cadáver prestes a se decompor.



O conde trata de maneira cordial o convidado e só começa a mostrar comportamentos estranhos quando Hutter, sem querer, corta o próprio dedo durante o jantar. Orlok se agita e, à noite, ataca o advogado enquanto ele dorme, sugando-lhe o sangue. Para piorar, ele vê a foto de Ellen que Hutter carrega consigo e fica ansioso para atacar também a moça.



Eggers e Skarsgard são versados em suspense e terror. Eggers dirigiu “A bruxa” (2015), “O farol” (2019) e “O homem do norte” (2022). E Skarsgard viveu, entre outros, o palhaço Pennywise, em “It – A coisa” (2017), e o lunático Boy, em “Contra o mundo” (2023).



A crítica internacional tem apostado no trabalho dos dois. E, mais ainda, na atuação de Lily-Rose Depp, que, de acordo com o diário britânico The Guardian é “o coração sombrio do extraordinário conto de vampiros de Robert Eggers”.



“SONIC 3 – O FILME”

(EUA/Japão, 2024, 110 min.) Direção: Jeff Fowler. Com Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba e Colleen O'Shaughnessey. Estreia nesta quinta-feira (2/1), em salas das redes Cineart, Cinemark, Cinesercla e Cinépolis, e no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Classificação: Livre.

“NOSFERATU”

(EUA/Reino Unido/Hungria, 2024, 132 min.). Direção: Robert Eggers. Com Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult. Estreia nesta quinta-feira (2/1), em salas das redes Cineart, Cinemark, Cinesercla e Cinépolis, no Centro Cultural Unimed-BH Minas e no UNA Cine Belas Artes. Classificação: 16 anos.