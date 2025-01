SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil passou a virada do Ano-Novo em um quarto de hospital, em São Paulo, com sua família. A aparição nas redes é a primeira após uma cirurgia delicada para retirada de tumores e anunciou a saída da cantora da UTI.





A postagem com Preta foi compartilhada por parentes e pessoas próximas. Estavam ao lado da cantora seu pai, Gilberto Gil, além de Francisco Gil, Bela Gil, Gominho e mais alguns familiares.





Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Preta Gil está sob cuidados especiais após a operação desde o dia 19 de dezembro. A cantora trata um câncer no intestino desde 2023 - na época, chegou a ter alta, mas retomou o tratamento contra a doença oito meses depois.





As regiões afetadas incluem duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos; no peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina. A cirurgia mais recente para retirada dos tumores durou 21 horas.

Ainda na virada do ano, Preta foi homenageada por Ivete Sangalo durante apresentação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a cantora compartilhou o vídeo informando que havia saído da UTI. "Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada vez mais", diz Gil na postagem.