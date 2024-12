FOLHAPRESS - A recém-lançada 2ª temporada de "Round 6", na Netflix, agita as redes sociais pela entrada de novos personagens. Uma delas é 120, mulher trans interpretada pelo ator Park Sung-hoon.





Park tem 39 anos e nasceu em Gwacheon, perto de Seul, capital do país. Ele também é conhecido por ter atuado no dorama "Rainha das Lágrimas" e faz sucesso na Coreia do Sul. No Instagram, ele tem quase dois milhões de seguidores.





Ele tem no currículo a série "O Dia do Sequestro" e o suspense "A Lição" (2022), que se tornou um sucesso global e alcançou a quinta posição de produção em língua não inglesa mais vista da Netflix.

A personagem que ele interpreta é demitida das Forças Armadas Coreanas e disputa a competição mortal para poder pagar a cirurgia de redesignação sexual pela falta de apoio da família.

Fãs da série torcem pelo futuro da competidora na trama, mas também debatem a escalação de um ator cisgênero para o papel.

Durante a divulgação da nova temporada, o diretor e criador da série afirmou que já esperava as críticas sobre a representação LGBTQIA+. Hwang Dong-hyuk disse que era quase impossível escalar uma atriz trans para o papel de 120.

"Quando pesquisamos na Coreia, não há quase nenhum ator que seja abertamente trans, muito menos abertamente gay, porque infelizmente na sociedade coreana atualmente a comunidade LGBTQ ainda é marginalizada e negligenciada, o que é de partir o coração", falou em entrevista ao canal americano TV Guide. O casamento entre pessoas do mesmo sexo só foi reconhecido pelo governo coreano em julho deste ano.