(FOLHAPRESS) - Preta Gil continua internada após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores. O procedimento foi feito no dia 20 e, antes que a cantora entrasse no centro cirúrgico, Caetano Veloso enviou um vídeo a ela. A gravação foi postada por ele nesta sexta-feira (27/12).





"Pretinha, estou aqui pensando em você todo dia, toda hora. Quero te dizer que eu e Paulinha (Paula Lavigne) estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse lá na casa de Dedé, de sua decisão de seguir", afirmou ele.





"Quero que você siga porque você sabe que é minha sobrinha preferida, a mais linda que existe. Quero você muito".

Decidi pedir para postar esse vídeo que mandei para minha amada sobrinha Preta Gil. Ela e eu somos leoninos e sabemos como é mais gostoso mostrar nossas emoções do que guardá-las. #VivaPretinha pic.twitter.com/TkM1kf5xpi — Caetano Veloso (@caetanoveloso) December 27, 2024

O cantor é tio de consideração de Preta. Ele já foi casado com a irmã de Sandra Gadelha, mãe da cantora. Preta está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há uma semana como parte de um procedimento para tratar um câncer no intestino.





Segundo o boletim médico emitido ontem, ela está estável e já se alimenta por via oral. Em agosto, ela anunciou a volta do câncer em quatro lugares diferentes após o fim do tratamento em dezembro de 2023.