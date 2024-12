Criado em 1940, o Pica-pau é um dos desenhos que marcou várias gerações na TV e, agora, no streaming. E, agora, nas redes sociais. O jovem Tiago Pires, o TT, de Belém (PA), viralizou na web após recriar algumas das cenas mais icônicas do desenho animado, como o encontro do pássaro com o corvo Jubileu.

O jovem de 24 anos conta ao Estado de Minas que se inspirou em outro influenciador, que também se transformava em personagens. Foi então que ele teve a ideia de revisitar o Pica-pau. “As fantasias quem cria sou eu e meu irmão. A gente senta, faz o bico e planeja o vídeo. A parte da pintura é de acordo com o personagem, a gente pinta com tinta guache e vai dando forma [ao personagem] e sempre fica muito engraçado”, afirma.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Quem dá vida ao Pica-pau é o sobrinho de TT, o JJ. Ao influenciador cabe interpretar os outros personagens. Com esse jeitinho caseiro, ele já conquistou quase 1 milhão de seguidores. “Com toda a humildade do coração, a gente não teve nenhuma dificuldade. Tudo favorecia as coisas. No último vídeo, do lobo, choveu, mas mesmo assim a gente conseguiu gravar. A gente sempre joga com Deus, sempre com muita leveza. A gente faz por prazer”, declara.





Com o sucesso, TT quer gravar novas cenas de Pica-pau, mas isso não significa que ele vai ficar na zona de conforto. “A gente está planejando outras cenas do Pica-pau, porém, fazendo sempre outros personagens, né? E sempre me reinventando, cada vez mais. O TT se reinventa a cada personagem”, promete.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TT ???? (@ttiagopires)





TT conta que a repercussão é totalmente orgânica, ou seja, ele não gastou dinheiro para alavancar os seus vídeos. Com isso, o orgulho do próprio trabalho é ainda maior. “Várias pessoas estão vindo (ao meu perfil). Eu estou muito feliz de estar sendo reconhecido de forma orgânica, de forma honesta, arrancando sorrisos com transparência, curando dores das pessoas através do sorriso, através do humor sincero. E de ser reconhecido por ser eu mesmo. Eu sou aquela pessoa ali, aquele cara alegre, aquela pessoa espontânea, que faz aquilo com naturalidade. Então eu faço isso muito por amor, eu faço isso muito pela arte”, acredita.