Você já deve ter visto vídeos nas redes sociais de pessoas provando panetones para dizer quais valem a pena para o Natal. E, no mercado brasileiro, existe panetone de tudo quanto é preço. Mas a nova sensação das redes sociais talvez seja o mais caro deles. O pão natalino de R$ 700 vendido pela grife Dolce&Gabanna.

Produzidos em parceria com a Fiasconaro, uma famosa empresa de panificação artesanal, os panetones tradicionais – com frutas – pesam 1kg. Ao todo, são seis sabores: maçã e canela; frutas cítricas e açafrão da Sicília; castanhas glaceadas e gianduia (um creme de chocolate com avelã); amêndoas; gotas de chocolate; e tradicional, com frutas embebidas ao vinho.

Com uma embalagem exclusiva, a apresentação é o principal chamariz do doce. “Decorados com motivos icônicos e embalados em caixas de lata exclusivas, cada panetone conta uma história de sabor autêntico e tradição consagrada pelo tempo. Perfeitos como um presente para aqueles que prezam celebrar com estilo, os panetones Fiasconaro são a escolha ideal para tornar a temporada festiva ainda mais especial”, descreve o site.

Segundo a marca, os panetones foram criados para “adicionar um toque de doçura” às festas “misturando perfeitamente tradição com criatividade”. Mas, segundo os vídeos do TikTok, o sabor não tem nada de espetacular. “Ele é cheiroso, mas é um panetone simples, não tem nada demais”, recklamou um perfil.

Mas isso não quer dizer que ele é ruim, só que não vale o preço. “Realmente, é o panetone mais diferente que eu já comi na minha vida. (...) A massa é diferente, macia, saborosa, mas ao mesmo tempo não é enjoativa, não é pesada. Mas como uma bela mão de vaca que eu sou, jamais eu pagaria”, resenhou uma tiktoker.

