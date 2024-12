As carnes são estrelas das ceias de Natal e réveillon, enchendo mesas com sabores que evocam tradição e celebração. Com tantas opções disponíveis, é difícil decidir qual delas será o destaque da vez. Além de escolher o corte certo, é essencial conhecer suas características, seus modos de preparo e as melhores formas de servir para garantir um prato saboroso e especial. Nesse contexto de fim de ano, veja quais são as diferenças entre essas iguarias, sugestões práticas para o preparo e dicas de harmonização para encantar os convidados.

Peru

Preferida por muitos brasileiros durante o Natal, a carne do peru é magra e macia e agrada a muita gente. Dependendo de onde provém, pode ser mais escura e úmida ou mais clara e seca. Pode ser vendido por inteiro ou em cortes, sendo que os mais comuns são peito e sobrecoxa.

Os cortes mais comuns de peru são peito e sobrecoxa Freepik/Reprodução

Dica para o preparo: tempere por dentro e por fora com uma mistura de vinho branco, suco de laranja, um pouco de sal, tomilho e alho-poró, cebola e cenoura picadas; deixá-lo descansar nesta marinada por 12 horas dará um sabor especial, inclusive ao peru semipronto encontrado no supermercado.

Depois, pode-se colocar a mistura para assar junto com a carne. A dica é usar sacos de celofane próprios para isso. Fáceis de achar, eles seguram a umidade e evitam que a carne fique ressecada.





Chester

Resultado da combinação genética de várias espécies de frango, o chester surgiu como uma alternativa mais barata ao peru e é composto geralmente por 70% de peito e coxa. Tem a carne bastante macia, parecida com a do frango.

O chester é resultado da combinação genética de várias espécies de frango Freepik/Reprodução

Dica para o preparo: como a maioria das aves, é preciso ficar atento para que o chester não resseque. A dica é desossar e marinar a carne durante uma noite com uma mistura de molho shoyu, suco de limão, mostarda tipo Dijon (feita a partir de grãos de mostarda, vinagre, sal e ácido cítrico), alho, ramos de tomilho e a parte interna (mais clara) do salsão picada.



Recheie a ave com farofa antes de colocá-la no forno também ajuda a manter a carne mais suculenta. Na hora de assar, coloque o chester com a marinada em uma assadeira e fechar com papel alumínio. Depois que a carne já estiver cozida, retire o papel e coloque de novo no forno até dourar.





Frango

Apesar de ser menos badalado nessa época do ano, o frango também tem seu lugar garantido na ceia. Há dois tipos: o de granja e o caipira. O primeiro cresce confinado e tem ração balanceada para engordar rapidamente, enquanto o segundo cresce solto e não tem alimentação controlada.

O frango pode ser de dois tipos: granja ou caipira Freepik/Reprodução

Dica para o preparo: para garantir um bom tempero, é preciso esfregar a ave por dentro e por fora com uma mistura de molho shoyu, sucos de limão e laranja, cerveja, mostarda, tomilho, um pouco de alecrim, louro, alho amassado com casca, um pouco de sal grosso e pimenta do reino.

Depois, coloque um limão siciliano dentro do frango e deixo-o descansando nesta marinada. O próximo passo é colocar a ave no forno sem a mistura - o ideal é assar em fogo baixo com a forma coberta por papel alumínio, assim a carne ficará mais suculenta.





Tender

O tender é outra celebridade nas refeições de fim de ano. Ele é o pernil do porco defumado, como uma espécie de presunto.

O tender é o pernil do porco defumado Freepik/Reprodução

Dica para o preparo: marinar a carne com gim e mostarda durante uma noite inteira e acrescentar melado de cana à marinada antes de colocar o tender no forno é a dica para deixar a ceia mais gostosa. É preciso assá-lo coberto com papel alumínio. Assim que estiver assado, retire o papel e coloque a carne no forno novamente para dourar. Depois, decore com rodelas de abacaxi ou pêssegos em calda.





Lombo

Outro corte popular nas festas de fim de ano, o lombo é retirado da região lombar do animal, do ombro até a perna do porco ou das costelas até a perna do boi, do carneiro ou da vitela. Pode ser vendido inteiro ou junto com as costelas. É um corte macio, utilizado para grelhados e assados.

O lombo de porco é um corte macio, muito utilizado para grelhados e assados Freepik/Reprodução

Dicas para o preparo: bata no liquidificador alho, cebola, damasco ou uvas-passas e sucos de laranja e limão. Depois, deixe a carne descansar nessa mistura durante uma noite para garantir um prato saboroso.





Pernil

O pernil é uma peça de carne bastante consumida durante as festas de fim de ano. É uma carne firme, com menos gordura. É considerada uma das partes nobres do cordeiro e do porco, retirado da perna traseira do animal — o que explica o nome. É a partir desse corte que se prepara o presunto.

O pernil é uma carne mais firme, com menos gordura Freepik/Reprodução

Dica para o preparo: coloque pequenos pedaços de bacon dentro do pernil para ele ficar mais suculento. Adicionar à peça azeite suave ou óleo de milho e espetar ramos de alecrim sobre a peça também garantem sabor. Regar a carne com suco de maçã e colocar pedaços da fruta na assadeira antes de colocá-la no forno dará um toque especial.

